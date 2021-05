Zeman sa zúčastní na virtuálnom summite východného krídla NATO

Praha 7. mája (TASR) - Krajiny východného krídla Severoatlantickej aliancie usporiadajú začiatkom budúceho týždňa summit tzv. bukureštskej deviatky. Prerokujú na ňom napríklad transatlantické vzťahy alebo vojenské záležitosti spojené s NATO. Za Česko sa na ňom prostredníctvom videomostu zúčastní prezident Miloš Zeman, informoval vo štvrtok webový server denníka Mladá fronta DNES.



Bukureštskú deviatku tvoria krajiny Vyšehradskej štvorky - okrem Česka tiež Slovensko, Poľsko a Maďarsko -, ďalej Bulharsko, Rumunsko a pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko.



Summit sa bude konať v rumunskom hlavnom meste Bukurešť, osobne sa na ňom však okrem hostiteľskej krajiny zúčastní len poľský prezident Andrzej Duda, zástupcovia zvyšných krajín sa pripoja cez videomost.



Účastníci stretnutia by sa mohli zaoberať aj napätím v súvislosti s Ruskom vrátane obvinenia, že ruskí agenti stoja za výbuchmi muničných skladov v Česku a Bulharsku.



Ďalšou témou by mohol byť nátlak Ruska na Ukrajinu a situácia v Čiernom mori. Rusko v apríli dočasne uzavrelo tri oblasti v Čiernom mori pre cudzie vojnové lode. Obmedzenia sa týkajú zón okolo okupovaného ukrajinského polostrova Krym.



Vznik bukureštskej deviatky iniciovalo Rumunsko na jeseň 2014 v reakcii na zhoršenie bezpečnostnej situácie na Ukrajine. Hlavným cieľom tejto skupiny je koordinácia postojov a záujmov východného krídla NATO pred dôležitými rokovaniami - v NATO alebo v Európskej únii.



Stretnutie sa tentoraz koná mesiac pred summitom Severoatlantickej aliancie v Bruseli, na ktorom by sa mal zúčastniť aj americký prezident Joe Biden. So zastupovaním Česka podľa riaditeľa hradnej diplomacie Rudolfa Jindráka počíta Miloš Zeman.