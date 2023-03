Zeman si po odchode z funkcie zriadi kanceláriu

Praha 4. marca (TASR) - Český prezident Miloš Zeman bol v piatok naposledy vo svojej kancelárii na Pražskom hrade. Po odchode z funkcie si podľa svojich slov zriadi kanceláriu. Asistentku mu bude robiť jeho manželka Ivana.



TASR informáciu prevzala zo spravodajského webového portálu iDNES.cz.



"Dopyt po pánovi prezidentovi je už teraz taký veľký, že určite bude potrebovať kanceláriu. Respektíve nebolo by vhodné, aby veľké množstvo ľudí pravidelne dochádzalo k nemu do rodinného domu," poznamenal hradný kancelár Vratislav Mynář.



Zeman chce preto v najbližšej dobe podpísať nájomnú zmluvu. Existujú dve až tri možnosti, kde by mohli sídliť.



Uplynulé dni boli pre Zemana pracovne hektické. Vo štvrtok sa stretol s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, v piatok prijal maďarskú prezidentku Katalin Novákovú.



V pondelok má ešte dosluhujúci prezident na pláne poslednú pravidelnú schôdzku s premiérom ČR Petrom Fialom.



V pondelok bude Zeman naposledy úradovať v lánskej pracovni. V nasledujúcich dňoch sa presťahuje do nového domu, ktorý si nechal postaviť v Lánoch.



Nový český prezident Petr Pavel zloží sľub 9. marca. Funkčné obdobie Zemanovi vyprší o polnoci z 8. na 9. marca.



Po odchode z funkcie poberá prezident Českej republiky doživotnú mesačnú rentu 50.000 korún (2127 eur) a paušálnu náhradu v rovnakej výške, ktorá je určená najmä na nájom kancelárie a na odmenu asistenta či asistentky.



O Zemana sa od jeho hospitalizácie na jeseň 2021 starajú ošetrovateľky. Táto služba je čiastočne platená zo zdravotného poistenia a čiastočne z peňazí hradnej kancelárie.