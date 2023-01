Zeman: Srbsko môže byť mediátorom medzi Ruskom a Ukrajinou

Belehrad/Praha 30. januára (TASR) - Srbsko by ako neutrálna krajina mohlo podľa českého prezidenta Miloša Zemana zohrať úlohu mediátora medzi Ruskom a Ukrajinou. Povedal to na návšteve Srbska, informuje spravodajkyňa TASR.



"Chápem postoj Srbska aj jeho neutralitu... Práve táto neutrálna pozícia Srbska, ktoré napríklad nie je podporovateľom protiruských sankcií, môže byť výhodou v prípadnej úlohe mediátora," povedal Zeman. Sprostredkovateľ podľa neho nesmie jednoznačne zastávať pozície jednej ani druhej strany. Okrem Srbska by v riešení konfliktu mohli pomôcť aj Čína a Turecko, myslí si český prezident.



V otázke vzťahu Česka ku Kosovu Zeman priznal odlišný názor od aktuálneho oficiálneho postoja ČR. "Usiloval som sa o to, aby Česká republika stiahla uznanie Kosova," povedal s tým, že v českej politike prevážila podpora Kosova. "A ja nie som diktátor, ale demokraticky zvolený prezident," dodal. Pripomenul však, že on ani jeho predchodca Václav Klaus nevymenovali českého veľvyslanca v Prištine.



ČR uznala Kosovo krátko po jeho jednostrannom vyhlásení nezávislosti v roku 2008, Zeman sa stal prezidentom o päť rokov neskôr.



"Ďakujem za slávu, ktorou ste ma celkom nezaslúžene zahrnuli," povedal Zeman srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi. Dnes sa vraj dozvedel, že po smrti po ňom v Belehrade pomenujú ulicu.



"Moja predstava je, aby prezident Zeman dostal ulicu v Belehrade. Rozhodne o tom mestské zastupiteľstvo, ale najbližších 30 rokov o tom nebudeme diskutovať, pretože názvy ulíc sa udeľujú posmrtne," vyhlásil Vučič na adresu 78-ročného Zemana.



Vučič vysvetlil, že niet zahraničného politika, ktorý by bol v Srbsku taký populárny ako dosluhujúci český prezident. Zeman sa počas Vučičovej návštevy Prahy pred dvoma rokmi ospravedlnil za to, že Česká republika počas bombardovania srbských cieľov v roku 1999 dala súhlas na prelet lietadiel NATO.



Prezidenti tiež podpísali deklaráciu o posilnení kultúrnej spolupráce a zriadení Českého domu v Belehrade. Ten už v minulosti v Srbsku existoval, Vučič sa zasadil o jeho obnovenie. "Českým domom najmä v roku 1939 prešlo asi 2000 Čechov, ktorí po vyhlásení protektorátu utekali pred nacizmom. A som veľmi rád, že im vtedy Srbi poskytli pomoc," pripomenul históriu Českého domu Zeman.



Český prezident je na návšteve Srbska od nedele. Je to jeho predposledná zahraničná cesta, rozlúčiť sa príde ešte na Slovensko. Vo funkcii končí 8. marca.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)