Zeman udelí medailu za hrdinstvo zosnulej vojačke Michaele Tichej

Praha 14. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman udelí štátne vyznamenanie zosnulej vojačke Michaele Tichej, ktorá zahynula vo štvrtok pri páde vrtuľníka mierovej misie na Sinajskom polostrove. Na sociálnej sieti Twitter to v sobotu oznámil hovorca Pražského Hradu Jiří Ovčáček.



"Prezident republiky Miloš Zeman udelí 28. októbra 2021 in memoriam medailu za hrdinstvo štábnej práporčíčke Michaele Tichej," uviedol Ovčáček.



Tichá je vôbec prvou českou vojačkou, ktorá zahynula pri zahraničnej misii. Jej telo priviezol v piatok armádny špeciál na vojenské letisko Praha-Kbely, kde sa konal pietny akt za prítomnosti rodiny a najvyšších predstaviteľov ministerstva obrany a Armády Českej republiky. Pôvodne rotmajsterku in memoriam povýšili na štábnu práporčíčku.



Rodine aj blízkym zosnulej vojačky vyjadrili vo štvrtok úprimnú sústrasť prezident Zeman, premiér ČR Andrej Babiš (ANO), náčelník českého generálneho štábu Aleš Opata aj minister obrany ČR Ľubomír Metnar (ANO). Kondolenciu rodinám taktiež vyjadrilo izraelské ministerstvo zahraničných vecí.



Na palube vrtuľníka, ktorý havaroval počas rutinnej misie neďaleko egyptského mesta Šarm aš-Šajch, bolo deväť ľudí, uviedli predstavitelia misie Mnohonárodných síl a pozorovateľov (MFO).



Medzi obeťami je okrem Tichej jeden Francúz a šesť občanov USA. Deviaty pasažier, Američan, haváriu prežil a bol prevezený do nemocnice.



Predstaviteľ MFO Brad Lynch pre AFP potvrdil, že havarovaný vrtuľník patril mierovej misii a že vo veci nešťastia sa už začalo vyšetrovanie.