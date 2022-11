Zeman udelí milosť manželom odsúdených za obchod so šamanským nápojom

S panem prezidentem Zemanem jsme projednali případ manželů Kordysových. Pan prezident mi sdělil, že mému návrhu na omilostnění obou vyhoví. Děkuji Miloši Zemanovi za moudré a lidské stanovisko. — Pavel Blažek (@blazek_p) November 18, 2022

Praha 18. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman udelí milosť manželom Kordysovcom, ktorí boli odsúdení na osem rokov väzenia za obchod s psychotropným nápojom ayahuasca. Uviedol to na sociálnej sieti Twitter český minister spravodlivosti Pavel Blažek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.napísal Blažek a Zemanovi poďakoval za "múdre a ľudské" stanovisko.List s prosbou o zníženie alebo odpustenie trestu poslal Zemanovi minulý týždeň poslanec Pirátov Jakub Michálek. Na Twitteri vtedy napísal, že odsúdenie manželov nie je adekvátne.porovnával výšku trestov poslanec.Na Zemanovo rozhodnutie reagoval aj predseda Pirátov Ivan Bartoš.uviedol Bartoš.Štátny zástupca (prokurátor) vinil manželov za nedovolenú výrobu a iné nakladanie s psychotropnými látkami a jedmi. Do Česka dovážali nápoj ayahuasca, ktorý sa vyrába podľa receptu peruánskych šamanov. Často sa do nej pridávajú aj rastliny obsahujúce v Česku nelegálnu látku DMT.Podľa obžaloby sa na predaji tohto nápoja manželia obohatili o viac než 11 miliónov českých korún (takmer pol milióna eur). Hlavný súd v Olomouci ich odsúdil na osem roka väzenia. Manželov sa zastal národný protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, podľa ktorého je trest v porovnaní s trestom za sexuálne zneužívanie detí extrémny.(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)