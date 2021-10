Zeman udelil štátne vyznamenanie Bohdalovej, Kellnerovi či Remekovi

Praha 29. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman pri príležitosti 103. výročia vzniku Československa udelil vo štvrtok štátne vyznamenania 29 osobnostiam. Medzi ocenenými sú herečka Jiřina Bohdalová alebo zosnulý podnikateľ Petr Kellner, informoval spravodajský webový portál Novinky.cz.



Ceremoniál s odovzdávaním ocenení sa však nekonal; z dôvodu Zemanovej hospitalizácie bol preložený na 1. januára, keď by mali vyznamenania dostať aj tí, ktorí boli ocenení vlani. Vtedy sa slávnostné odovzdávanie vyznamenaní na Pražskom hrade nekonalo pre covidovú pandémiu.



Bohdalová, rovnako ako zakladateľ investičnej spoločnosti PPF Kellner, dostala najvyššie štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva I. triedy. Okrem nich boli takto ocenení kozmonaut Vladimír Remek, ktorý sa ako prvý Čech pozrel v roku 1978 do vesmíru, britský diplomat Alfred Duff Coope a in memoriam dôstojník československého letectva Alexander Hess.



Rad T. G. Masaryka I. triedy dostane in memoriam Karel Raška, zakladateľ modernej československej epidemiológie.



Medailu Za hrdinstvo dostanú veľvyslanec v Afganistane Jiří Baloun a Zdeněk Poul, ktorý velil jednotke, ktorá vyjednávala s radikálnym islamistickým hnutím Taliban.



Ako už bolo predtým avizované, medailu Za hrdinstvo dostala in memoriam vojačka Michaela Tichá, ktorá zahynula pri havárii vrtuľníka na Sinajskom polostrove.



Medailu Za zásluhy dostane 20 osobností, napr. džudista Lukáš Krpálek, psychiater Jan Cimický, hudobný skladateľ Karel Vágner alebo športový podnikateľ Michal Černošek.