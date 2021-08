Zeman: USA stratili prestíž svetového lídra

Praha 17. augusta (TASR) - Spojené štáty odchodom z Afganistanu stratili prestíž svetového lídra a Severoatlantická aliancia (NATO) vyvoláva pochybnosti o oprávnenosti svojej existencie, pretože dramaticky zlyhala. V reakcii na vývoj v Afganistane to v utorok povedal český prezident Miloš Zeman.



Domnieva sa, že Taliban v Afganistane vytvorí teroristické centrum a obnovia sa útoky na celom svete. Zeman ďalej poznamenal, že po odchode síl z Afganistanu prestal podporovať zvyšovanie armádneho rozpočtu na dve percentá HDP.



Česko by teraz podľa neho malo investovať do národnej obrany. Vkladanie prostriedkov do NATO označil "tak trochu" za vyhadzovanie peňazí, píše webový spravodajský portál ČT24.



Odchod z krajiny označil Zeman za zbabelosť a za dramatické zlyhanie NATO. Nedôvera v Aliancii podľa neho teraz bude silnieť.



Český prezident zároveň skritizoval rýchly odchod USA. "Podľa môjho názoru odchodom z Afganistanu stratili Američania prestíž svetového lídra a samotná Aliancia teraz vyvoláva pochybnosti o oprávnenosti svojej existencie," podotkol.



Rýchly postup radikálneho hnutia Taliban neočakával. Vyzval, aby Česko pomohlo svojim afganským spolupracovníkom. Súhlasí s tým, aby boli všetci prevezení na české územie a až potom preverení.



Prezident tiež povedal, že keď sa zvyšujú výdavky na obranu, je treba za to očakávať protihodnotu, ktorou je ochrana pred medzinárodným terorizmom. "Ak tu NATO zlyhalo, malo by to viesť aj k prehodnoteniu našich obranných výdavkov a k väčšiemu dôrazu na národnú obranu," poznamenal.



Uviedol, že české obranné výdavky boli doteraz motivované skôr požiadavkami Severoatlantickej aliancie. "A tieto požiadavky sú zasa motivované želaním zahraničných zbrojárskych firiem. Preto si myslím, že naše zbrojné výdavky by sa teraz, keď investovať do NATO je tak trochu vyhadzovaním peňazí, mali sústreďovať na národnú obranu, na národnú akvizíciu," povedal.



"Inými slovami, dôraz na národnú armádu a národný štát by bol prirodzeným dôsledkom zlyhania NATO v Afganistane. Bola to jediná príležitosť, keď NATO mohlo bojovať. Také to poštekovanie na Rusko a Čínu nie je zaujímavé," dodal Zeman.