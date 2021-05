Zeman v júni absolvuje odloženú návštevu Viedne

Praha 19. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman absolvuje v júni návštevu Viedne, kde sa stretne s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom. Cesta sa mala uskutočniť už v apríli, avšak bola odložená pre pandémiu koronavírusu.



Nový termín návštevy je 9.-10. júna, uviedol v stredu pre Český rozhlas Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.



Na cestu do Viedne chcel prezident pôvodne vyraziť 21.-22. apríla. "Kancelária prezidenta republiky si 29. marca objednala lietadlo na cestu do Viedne a späť. 14. apríla ale objednávku zrušila," povedala hovorkyňa rezortu obrany Jana Zechmeisterová.



Zeman sa v júni vo Viedni stretne okrem prezidenta aj s ďalšími osobnosťami rakúskeho verejného života. To, či sa na rokovaniach bude riešiť aj Zemanom presadzovaný projekt - kanál Dunaj-Odra-Labe -, Ovčáček nešpecifikoval. Rakúšania totiž účasť na tomto projekte dlhodobo odmietajú.



Naposledy bol Zeman vo februári na summite Vyšehradskej štvorky v Poľsku. Predtým sa vydal mimo Česko na konci predminulého roka, keď v novembri 2019 navštívil Nemecko a Slovensko a v decembri 2019 absolvoval summit NATO v Londýne. Všetky ostatné zahraničné cesty v minulom roku Pražský hrad z dôvodu pandémie zrušil.