Zeman v prejave poďakoval zdravotníkom a skritizoval odporcov rúšok

Praha 16. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa v piatok v zmierlivom duchu prihovoril z televíznych obrazoviek k národu. Bol to od jari jeho druhý mimoriadny prejav v priebehu koronavírusovej epidémie. Informoval o tom webový spravodajský portál Novinky.



"Sme v situácii, keď naši zdravotníci bojujú o ľudské životy, a ja by som im chcel vyjadriť úctu, obdiv a poďakovanie," povedal.



"Máme k dispozícii len jednu jedinú zbraň, pretože vakcína ešte neexistuje. Touto zbraňou je malý kúsok látky, ktorý si dávame na tvár a ktorý nás chráni pred nákazou a naopak my chránime druhých," vyhlásil prezident.



"Nenechajte si túto zbraň vyraziť z ruky. Nenechajte sa zviesť ľuďmi, ktorí síce o epidémii vôbec nič nevedia, ale pre mediálnu pozornosť sú ochotní hovoriť veci, ktoré poškodzujú našu spoločnosť," vyzval. Zeman v tejto súvislosti spomenul takzvaných "antirúškarov".



Podľa prezidenta je potrebné veriť odborníkom, pričom menovite spomenul ministra zdravotníctva Romana Prymulu, ktorého označil za víťaza nad prvou vlnou koronavírusovej pandémie.



"Plne podporujem opatrenia vlády, aj keď si myslím, že niekedy mohli byť lepšie komunikované," uviedol prezident. Podľa neho je však teraz potrebné nehovoriť len o vládnych opatreniach, ale aj o tom, čo môže urobiť každý jednotlivý človek.



"Ak sa zbavíme predstavy, že si tento kúsok látky zložíme kvôli svojej pohodlnosti a ohrozíme tak svojich blízkych i seba samého, ak vydržíme, potom zvíťazíme, a potom každý z nás prispeje k záchrane vysokého počtu ľudských životov," apeloval.



Prezident je presvedčený, že sa skončil čas upozornení. Požiadal preto ministra vnútra Jana Hamáčka, aby polícia pokutovala nenosenie rúšok tam, kde sú povinné. Ako príklad podobného postupu zmienil nemecké Bavorsko alebo Francúzsko.



"Problémy, ktoré máme, majú takmer všetky krajiny na zemeguli. Nie sme v tom sami, čo samozrejme nie je útecha," poznamenal prezident.



"Keď usadne prach na bojisku, keď táto epidémia odíde, ako doteraz odišli všetky epidémie, budeme počítať zisky a straty. Robme všetko pre to, aby sme z tejto skúšky vyšli so cťou, nie zbabelosťou, nie pohodlnosťou, ale zodpovednosťou voči sebe i voči druhým," zakončil Zeman.