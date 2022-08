Zeman vetoval zákon o znížení platieb štátu na zdravotné poistenie

Praha 8. augusta (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v pondelok vetoval novelu zákona, ktorá má znížiť platby štátu do zdravotníctva o 14 miliárd českých korún (viac než 569 miliónov eur) v tomto roku a od roku 2024 ich valorizovať ako dôchodky. Poslanecká snemovňa Parlamentu ČT však môže toto veto zvrátiť. TASR o tom informuje na základe správy spravodajského portálu Novinky.cz.



"Ide o opatrenie, ktoré v súčasnej nepriaznivej hospodárskej situácii bude mať negatívny dopad na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti," sprostredkoval Zemanovo vyjadrenie na Twitteri jeho hovorca Jiří Ovčáček.



Na negatívne dôsledky znižovania platieb štátu podľa prezidenta upozorňujú zástupcovia Českej lekárskej komory. Svoj nesúhlas zdôvodňujú vysokou mierou inflácie, potrebou riešiť dôsledky odloženej zdravotnej starostlivosti a skutočnosťou, že epidémia ochorenia COVID-19 sa ešte neskončila. To všetko si vyžiada vysoké náklady pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Uvádza sa to v prezidentovom liste predsedníčke poslaneckej snemovne Markéte Pekarovej-Adamovej, ktorý na svojej oficiálnej webovej stránke zverejnila kancelária prezidenta ČR.



"Pretože som presvedčený o dôležitosti uvádzaných argumentov, rozhodol som sa zákon vrátil Poslaneckej snemovni a dať poslancom príležitosť prijatý zákon ešte raz posúdiť a vziať do úvahy jeho negatívne dopady," uviedol Zeman v liste.



Koaličná väčšina v snemovni potrebuje na prehlasovanie prezidentovho veta nadpolovičnú väčšinu 101 hlasov. Vládna koalícia piatich strán má v parlamente 108 poslancov, pripomínajú Novinky.cz.