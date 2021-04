Zeman: Vrbětice treba vyšetriť, cudzí agenti nesmú páchať terorizmus

Praha 25. apríla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman je presvedčený, že v kauze Vrbětice je potrebné postupovať rozvážne a dôkladne ju vyšetriť. Ak sa však ukáže, že do výbuchu muničných skladov boli zapletení agenti ruskej rozviedky, malo by za to Rusko zaplatiť. Uviedol to v nedeľňajšom mimoriadnom prejave, informovala spravodajská televízia CNN Prima News.



Zeman považuje za nutné, aby sa prípad, ktorý viedol k diplomatickej roztržke medzi Prahou a Moskvou, riadne prešetril a aby sa zapojenie ruských agentov do výbuchu v moravských Vrběticiach neďaleko slovenskej hranice v roku 2014 buď potvrdilo, alebo vyvrátilo.



"Či je toto podozrenie oprávnené a v takom prípade, hoci podporujem korektné vzťahy so všetkými významnými krajinami, je potrebné, aby Ruská federácia za tento prípadný teroristický čin zaplatila - napríklad neúčasťou Rosatomu na tendri na (dostavbu jadrovej elektrárne) Dukovany," povedal Zeman.



Podľa vlastných slov dúfa, že v kauze vyjde pravda najavo. Ak sa ale ukáže, že ruskí agenti vo výbuchoch nefigurovali, bude to znamenať, že išlo o spravodajskú hru, ktorá môže mať vážne dôsledky pre českú politiku.



"Počkajme teda bez hystérie a špekulácií na výsledky vyšetrovania a až potom sa rozhodneme," apeloval Zeman, ktorého najmä česká opozícia kritizovala za to, že o kauze mlčal viac ako týždeň, odkedy Praha v sobotu 17. apríla zverejnila informácie o dôvodnom podozrení voči dvom ruským agentom.



Zeman uviedol, že si nechal týždeň na vyjadrenie, pretože sa chcel podrobne oboznámiť s dostupnými informáciami.



V prejave konštatoval, že podľa správy českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) neexistujú dôkazy ani svedectvo, že by inkriminovaní dvaja agenti boli vo vrbětickom areáli. Z toho však nevyplýva, že podozrenie nie je vážne a že do areálu neprenikli, zdôraznil Zeman podľa servera Novinky.cz.



"Žiadna suverénna krajina si nemôže dovoliť, aby na jej území dvaja agenti cudzieho štátu spôsobili teroristický atentát, pri ktorom zahynuli dvaja českí občania a bola spôsobená miliardová škoda," vyhlásil prezident ČR. Pripomenul, že existujú dve verzie - podľa pôvodnej vyvolala výbuch neodborná manipulácia s výbušným materiálom a podľa druhej išlo o akciu zahraničnej rozviedky.



Zeman tiež vyjadril podporu českej polícii a prokuratúre s tým, že majú jeho plnú dôveru pri objasňovaní prípadu, do ktorého by podľa neho mali nasadiť "plnú kapacitu".