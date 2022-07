Svet so zármutkom reaguje na úmrtie japonského expremiéra Šinzóa Abeho

I am deeply saddened & shocked by the murder of former Prime Minister @AbeShinzo. On behalf Government & of Slovak people & myself I wish to express solidarity with the Government & people of & to extent heartfelt condolences to the #AbeShinzo family. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) July 8, 2022

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away.I mourn with his family, his friends and all the people of Japan.This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

The assassination of @AbeShinzo leaves me shocked and deeply saddened. My deepest sympathy goes to his family, my colleague Fumio @kishida230 and our Japanese friends. We stand closely by Japan's side in these difficult hours. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 8, 2022

Deeply saddened by the heinous killing of Shinzo Abe, a defender of democracy and my friend & colleague over many years. My deepest condolences to his family, PM @kishida230 & the peopleof #NATO’s partner #Japan at this difficult time. pic.twitter.com/8rtdb0G11S — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 8, 2022

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Foto: TASR/AP

Zeman vyjadril Japoncom sústrasť, kondolovali aj Fiala a Pekarová Adamová

Jsem hluboce zarmoucen zprávou o smrti bývalého japonského premiéra Šinzó Abeho. Upřímnou soustrast jeho blízkým i celému Japonsku. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 8, 2022

I am saddened to hear that former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, has passed away. My sincere condolences to the bereaved family and loved ones that now face the tragic news. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 8, 2022

Brusel/Moskva/Londýn 8. júla (TASR) - Hlboký zármutok a šok v súvislosti s úmrtím bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho vyjadril v piatok na sociálnej sieti Twitter slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok.," napísal.Na úmrtie Abeho, ktorého zastrelil útočník počas piatkového predvolebného prejavu, reagovali aj predstavitelia Európskej únie, píše agentúra AFP." japonského expremiéra Šinzóa Abeho "", napísala na Twitteri šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.," uviedol v inom tweete predseda Európskej rady Charles Michel. "," dodal.Zármutok v súvislosti s úmrtím japonského expremiéra vyjadril v piatok prostredníctvom svojho hovorcu Dmitrija Peskova aj Kremeľ, ktorý ho označil za "".Ruský prezident Vladimir Putin označil Abeho smrť za "". Putin v telegrame pre Abeho rodinu označil japonského expremiéra za "", ktorý urobil mnoho pre vývoj "" Ruska a Japonska.Úprimnú sústrasť Abeho rodine i japonskej vláde vyjadril na Twitteri aj nemecký kancelár Olaf Scholz. "," uviedol podľa agentúry DPA.Britský premiér Boris Johnson ocenil vodcovstvo zavraždeného japonského expremiéra a uistil, že Británia "" stojí pri Japonsku. Správy o smrti Abeho prijal s "," dodal.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že je "" Abeho, ktorý bol podľa neho "obrancom demokracie" a "".Úradujúci japonský premiér Fumio Kišida v súvislosti s Abeho zabitím v piatok uviedol, že "", približuje AFP.," povedal Kišida v emotívnom prejave novinárom.Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok označil Abeho za vizionárskeho vodcu, ktorý posilnil vzťahy medzi dvoma spojencami – Japonskom a USA.Blinken to v súvislosti s úmrtím japonského expremiéra povedal na stretnutí s rezortnými partnermi z Japonska a Južnej Kórey na ministerskej schôdzke krajín G20 na indonézskom ostrove Bali.Sústrasť japonskému ľudu i tamojšej vláde vyjadril na Twitteri aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý uviedol, že "". Abe podľa nehoNa niekdajšieho japonského ministerského predsedu vystrelil počas prejavu v meste Nara atentátnik Jamagami Tecuja. Útočník vystrelil odzadu dvakrát a podľa mediálnych správ expremiéra zasiahol do krku a hrudníka. Zraneniam podľahol Šinzó Abe v nemocnici.Na smrť bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho, ktorý v piatok zomrel na následky atentátu, reagovali aj českí ústavní činitelia. Prezident Českej republiky (ČR) Miloš Zeman vyslovil prostredníctvom svojho hovorcu Jiřího Ovčáčka úprimnú sústrasť japonskému ľudu, informuje TASR.," napísal na sociálnej sieti Twitter český premiér Petr Fiala. Sústrasť vyjadril pozostalým aj celému Japonsku.Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová na Twitteri uviedla, že politika musí zostať súbojom ideí, a nie zbraní. "," napísala Pekarová Adamová.Minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský uviedol, že je správou o Abeho smrti zarmútený. "," napísal na Twitteri.V piatok okolo 11.30 h miestneho času na bývalého japonského premiéra počas prejavu na volebnom mítingu v meste Nara dvakrát vystrelil atentátnik Jamagami Tecuja. Podľa mediálnych správ expremiéra zasiahol do krku a hrudníka. Po prevoze do nemocnice ho po niekoľkých hodinách vyhlásili za mŕtveho.