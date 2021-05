Zeman vymenoval 17 nových generálov, medzi nimi aj jednu ženu

Praha 8. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenoval v sobotu nových generálov. Medzi návrhmi, ktoré na Pražský hrad poslala vláda, boli vojaci, policajti, ako aj zástupcovia tajných služieb či hasičov, informoval webový spravodajský portál Novinky.cz.



Brigádnymi generálmi sa stali veliteľ 7. mechanizovanej brigády Petr Svoboda, veliteľ 4. brigády rýchleho nasadenia Josef Trojánek, náčelník štábu Veliteľstva pre operácie Václav Vlček a zástupca riaditeľa Vojenského spravodajstva Václav Žid.



Do hodnosti brigádneho generála bol menovaný tiež zástupca veliteľa Mnohonárodnej divízie severovýchod v belgickom Monse Pavel Lipka, ktorému Zeman túto hodnosť prepožičal už vlani v lete pred nástupom do aliančnej funkcie.



Na návrh vlády Zeman vymenoval za brigádnych generálov tiež námestníka generálneho riaditeľa Väzenskej služby pre bezpečnosť a kontrolu Romana Záhorského, riaditeľa Úradu pre zahraničné styky a informácie Marka Šimandla a námestníka generálneho riaditeľa Hasičského záchranného zboru Daniela Miklósa.



Hodnosť brigádnej generálky získala aj rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová. Stala sa iba treťou generálkou českých ozbrojených síl.



Hodnosť brigádneho generála dostal i doterajší plukovník vo výslužbe Jaroslav Zeman, prezident spolku Veterán Policie České republiky. Hodnosť brigádneho generála vo výslužbe získali riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice Miroslav Zavoral a bývalý pilot Zbyněk Čeřovský.



Hodnosť generálmajora získali riaditeľ sekcie plánovania schopností ministerstva obrany Miloslav Lafek, riaditeľ policajnej Ochrannej služby Jiří Komorous a riaditeľ Hasičského záchranného zboru Moravsko-sliezskeho kraja Vladimír Vlček.



Do hodnosti generálporučíka vláda navrhla povýšiť vojenského predstaviteľa Česka pri NATO a EÚ v Bruseli Jaromíra Alana a náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta republiky Jana Kašeho.



Prezident nových generálov každoročne menuje pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny a vzniku Československa. Vlani sa však povyšovanie 8. mája nekonalo pre pandemické opatrenia, Zeman generálov vymenoval až 28. októbra. Slávnostný ceremoniál sa ale nekonal.



Armáda Českej republiky pozná štyri generálske hodnosti (od najnižšej po najvyššiu): brigádny generál, generálmajor, generálporučík a armádny generál. Generálov v Česku navrhuje vládny kabinet a vymenováva prezident ako vrchný veliteľ.