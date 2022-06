Zeman vymenoval za náčelníka Generálneho štábu AČR Karla Řehku

Praha 15. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman na Pražskom hrade v stredu oficiálne vymenoval Karla Řehku za nového náčelníka Generálneho štábu Armády ČR. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.



Řehka, doterajší riaditeľ Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) a bývalý veliteľ armádnych špeciálnych síl, vystrieda vo funkcii Aleša Opatu, ktorému sa služobný pomer v armáde skončí na konci augusta.



Řehka (47) sa oficiálne ujme úradu 1. júla. Jeho nomináciu schválila vláda na návrh ministerky obrany Jany Černochovej. Predtým ju rezortná šéfka prerokovala s prezidentom, s ktorým sa zhodli, že je ich spoločným kandidátom.



"Myslím si, že pán Řehka nastupuje do funkcie náčelníka generálneho štábu v tej najhoršej situácii, akú si mohol priať, pretože vojna je takmer za našimi hranicami a nemôžeme sa tváriť, že sa nás netýka," uviedol Zeman.



Prezident tiež sľúbil, že mu v najbližšom čase prepožičia generálsku hodnosť. Podľa Černochovej bude Řehkovým cieľom vo funkcii najmä dokončenie modernizácie armády. Zamerať by sa mal aj na české predsedníctvo v Rade Európskej únie a dôsledky pokračujúcej rusko-ukrajinskej vojny.



"Nastupujem do funkcie v čase, keď má armáda bezprecedentne vysokú podporu verejnosti a politického vedenia krajiny. To nie je málo a stalo sa to vďaka práci mojich predchodcov i všetkých vojakov a vojačiek," zdôraznil Řehka.