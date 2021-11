Zeman vymenuje Fialu za predsedu vlády v piatok

Praha 25. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenuje v piatok o 12.00 h šéfa ODS Petra Fialu za predsedu vlády. Nasledujúce dva pracovné týždne sa bude postupne stretávať s kandidátmi na ministrov a až potom sa opäť stretne s Fialom, oznámil vo štvrtok Zemanov kancelár Vratislav Mynář.



"Po stretnutí s kandidátmi bude prezident opäť hovoriť s už vymenovaným premiérom Fialom a budú urobené ďalšie kroky. Prezident bude postupovať opatrne, efektívne a zodpovedne," priblížil Mynář na brífingu, ktorý sa uskutočnil krátko po tom, čo Zemana prepustili z nemocnice. Zeman sa v súčasnosti nachádza na zámku v Lánoch.



Ako prvý z kandidátov by za ním mal prísť v pondelok o 15.00 h šéf Pirátov Ivan Bartoš, ktorý sa má stať ministrom pre miestny rozvoj a digitalizáciu.



Kandidáti budú chodiť za Zemanom podľa abecedného poradia. Druhý by tak mal prísť kandidát na ministra kultúry Martin Baxa (ODS) a za ním adept na ministra spravodlivosti Pavel Blažek (ODS).



Zeman vo štvrtok predpoludním po takmer siedmich týždňoch opustil Ústrednú vojenskú nemocnicu (ÚVN), naďalej však bude využívať služby súkromnej domácej starostlivosti, ktorá za ním bude dochádzať do spomínaného zámku.



Podľa chirurga Pavla Pafka, ktorý je členom Zemanovho lekárskeho konzília, trpí hlava štátu cirhózou pečene.



Novinky medzitým informovali, že ÚVN odporučila, aby Zeman pokračoval v hospitalizácií, jeho rozhodnutie odísť však rešpektuje.



"ÚVN naďalej odporúča ako najvhodnejšiu starostlivosť poskytovanú v špecializovanom zdravotníckom zariadení pod vedením odborného lekárskeho tímu, avšak vzhľadom na významné zlepšenie zdravotného stavu pána prezidenta plne rešpektuje jeho rozhodnutie uprednostniť napĺňanie svojich ústavných povinností mimo zdravotníckeho zariadenia a ukončiť hospitalizáciu v ÚVN," priblížila Jitka Zinke.



Plnú zodpovednosť za starostlivosť o hlavu štátu prevzala podľa Noviniek spoločnosť Senior Home Group, ktorá je členom skupiny Penta Hospitals.