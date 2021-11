Zeman vymenuje premiéra Fialu v nedeľu

Praha 26. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman plánuje vymenovať šéfa strany ODS a koalície Spolu Petra Fialu za predsedu novej vlády v nedeľu. Informovala o tom v piatok televízia ČT24.oznámil Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.Zeman sa vo štvrtok po niekoľkých hodinách po prepustení vrátil do Ústrednej vojenskej nemocnice po tom, čo mal pozitívny test na koronavírus. Z nemocnice by ho však mali opätovne prepustiť už v sobotu, uviedol Ovčáček s odvolaním sa na riaditeľa zariadenia a prezidentovho ošetrujúceho lekára Miroslava Zavorala.Pôvodne chcel Zeman vymenovať Fialu za premiéra už v piatok, avšak zabránil mu v tom štvrtkový pozitívny test na koronavírus.Hospitalizácia je podľa vyjadrenia nemocnice preventívna, keďže prezident nemá žiadne príznaky covidu. Zemanovi podali protilátky, ktoré by mali zabrániť ťažkému priebehu ochorenia.