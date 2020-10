Zeman vymenuje za nového ministra zdravotníctva Jana Blatného

Praha 27. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenuje vo štvrtok za nového ministra zdravotníctva Jana Blatného. Oznámil to v utorok hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček po tom, ako Blatný navštívil hlavu štátu v sídle v Lánoch.



Blatný má nahradiť doterajšieho šéfa rezortu Romana Prymulu, ktorý vo funkcii skončil pre nedávnu nočnú schôdzku v uzavretej reštaurácii.



"Prezident vo štvrtok 29. októbra 2020 vymenuje Jana Blatného do funkcie ministra zdravotníctva. Na ceremoniáli sa zúčastní predseda vlády Andrej Babiš," napísal Ovčáček na Twitteri, informuje webový spravodajský portál Novinky.cz.



Zemanova schôdzka s kandidátom na ministra sa skončila zhruba po hodine; Blatný pred novinárov nepredstúpil.



Päťdesiatročný detský hematológ a námestník riaditeľa brnianskej Fakultnej nemocnice Blatný už v piatok navštívil Úrad vlády, potom premiér Andrej Babiš zamieril na rokovania o výmene ministra za prezidentom do Lán. Prezident si na kandidáta našiel čas až v utorok - podľa Babiša pre plný program.



Prymula na čele rezortu končí po tom, čo sa minulý týždeň v stredu stretol v reštaurácii na pražskom Vyšehrade s vtedajším prvým podpredsedom hnutia ANO Jaroslavom Faltýnkom. Stalo sa tak v nočných hodinách aj napriek tomu, že podľa vládneho nariadenia mali byť v tento čas reštaurácie v ČR zatvorené.



Doterajšieho ministra následne v piatok vyzval na rezignáciu premiér Babiš, koaličné ČSSD i opozícia. Prymula rezignovať odmietol s tým, že ho môže Babiš odvolať. V nedeľu potom demisiu pripustil - keď bude známy jeho nástupca.