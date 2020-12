Zeman vypísal voľby do Poslaneckej smenovne na 8. a 9. októbra

Praha 28. decembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v pondelok stanovil termín konania volieb do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR na 8. a 9. októbra 2021. Informoval o tom hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček, ktorého citoval spravodajský server Novinky.cz.



Politické strany budú podľa Zemana potrebovať dostatok času na volebnú kampaň, ktorá bude zrejme musieť v dôsledku pandémie nového koronavírusu prebiehať v súlade s epidemiologickými obmedzeniami. Termín volieb ešte musí schváliť predseda českej vlády Andrej Babiš.



Zeman zároveň politickým stranám odporučil, aby voličom predložili "zrozumiteľný program bez fráz".



Voľby do Poslaneckej snemovne, teda dolnej komory českého parlamentu, sa musia uskutočniť v lehote 30 dní pred koncom funkčného obdobia dosluhujúceho parlamentu. Naposledy sa tieto voľby konali 20. a 21. októbra 2017, pripomínajú novinky.cz.



Voľby do Senátu, teda hornej komory českého parlamentu, sa konajú každé dva roky. Vždy je však v jednom termíne volená len tretina senátorov. Naposledy sa voľby do Senátu konali v októbri 2020.