Zeman zagratuloval da Silvovi a pozval ho na návštevu Česka

Praha 31. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v pondelok zagratuloval novozvolenému prezidentovi Brazílie Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi. Zároveň ho pozval na návštevu Českej republiky. Uviedol to hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česká republika a Brazílska federatívna republika majú podľa Zemana dlhodobo priateľské vzťahy. "Som presvedčený, že pod vaším vedením sa vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami budú naďalej úspešne rozvíjať na prospech oboch našich národov," napísal da Silvovi v gratulačnom liste český prezident.



Zeman verí, že návšteva nového brazílskeho prezidenta v Česku by bola impulzom na prehĺbenie vzájomnej ekonomickej spolupráce a zároveň by pomohla k plnému využitiu aktuálneho obchodného, politického aj kultúrneho potenciálu medzi oboma štátmi.



Luiz Inácio Lula da Silva (77), ktorý zastával prezidentský post už v rokoch 2003 – 2010, zvíťazil v nedeľu v druhom kole volieb so ziskom 50,9 percenta hlasov a porazil tak doterajšieho prezidenta Jaira Bolsonara. Ten získal 49,1 percenta hlasov.











(spravodajkyňa Barbora Vizváryová)