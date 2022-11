Zeman zagratuloval Netanjahuovi k víťazstvu v parlamentných voľbách

Praha 2. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman zagratuloval Benjaminovi Netanjahuovi, predsedovi strany Likud, k víťazstvu v izraelských parlamentných voľbách. Uviedol to hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Som úprimne rád, že ste sa vrátili do vrcholovej politiky. To vám umožní aj naďalej pracovať pre blaho štátu Izrael a posilňovať jeho vplyv na regionálnej aj medzinárodnej úrovni," napísal Zeman v gratulačnom liste.



V náročnom období je podľa českého prezidenta obzvlášť dôležité mať na čele krajiny silnú osobnosť, ktorá bude svoj národ neochvejne brániť.



"Veľmi si vážim vysokú úroveň spolupráce medzi našimi krajinami, a to nielen v ekonomickej a politickej oblasti, ale tiež v medziľudskom prístupe," napísal Zeman Netanjahuovi. Vzťahy oboch krajín sú podľa neho v súčasnosti najpevnejšie v histórii. "Verím, že aj naďalej budeme spoločným úsilím tieto väzby posilňovať," dodal český prezident.



Po utorkových predčasných voľbách v Izraeli spočítali do stredy poludnia 84 percent hlasov, oficiálne výsledky sa očakávajú v piatok. Prognózy pripisujú veľkú šancu vrátiť sa na čelo vlády opozičnému lídrovi Benjaminovi Netanjahuovi. Prípadnú koalíciu však bude tvoriť viac strán a koaličné spory preto môžu komplikovať činnosť vlády.











(spravodajkyňa Barbora Vizváryová)