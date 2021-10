Zeman zvolá ustanovujúcu schôdzu novej Snemovne na 8. novembra

Praha 14. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman zvolá ustanovujúcu schôdzu novozvolenej Poslaneckej snemovne na 8. novembra. Uviedol to dosluhujúci predseda dolnej komory parlamentu ČR Radek Vondráček, ktorého citoval český Deník N.



Vondráček sa tak vyjadril po stretnutí s vedúcim prezidentskej kancelárie Vratislavom Mynářom, ktoré sa uskutočnilo na Pražskom hrade.



"Čakám to (zvolanie schôdze) v priebehu niekoľkých dní," vyhlásil šéf Snemovne, ktorý je nominantom hnutia ANO. S kancelárom Mynářom sa podľa vlastných slov stretol "za účelom výmeny informácií".



Vondráček s Mynářom riešil aj aktuálny zdravotný stav hospitalizovaného prezidenta Zemana, žiadne informácie o tejto téme však nezverejnil. "Dal som slovo, že sa (o tom) nebudem vyjadrovať," uviedol Vondráček. Odmietol sa vyjadriť aj k otázke, či ho informácie o zdravotnom stave hlavy štátu napĺňajú optimizmom.



Radek Vondráček nekomentoval ani ďalší možný postup prezidenta v otázke zostavovania novej vlády, ktorá bude zostavená na základe výsledkov minulotýždňových parlamentných volieb.



"Platí, že až pán prezident nebude na JIS a bude presunutý na bežnú izbu, tak sa stretne s aktérmi a podľa toho sa rozhodne," vyhlásil Vondráček.



Zároveň ubezpečil, že prípravy na slávnostný ceremoniáll pri príležitosti štátneho sviatku 28. októbra prebiehajú štandardne a že všetko je už v zásade pripravené. To, či bude štátne vyznamenania počas ceremoniálu udeľovať Miloš Zeman, bude podľa neho záležať na prezidentovom zdraví i na aktuálnej epidemiologickej situácii.



Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok oznámil, že požiadal prezidenta Zemana o stretnutie. Babiš zopakoval svoj postoj, že odovzdá svoju funkciu lídrovi koalície Spolu Petrovi Fialovi.