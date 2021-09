Zemana hospitalizovali v pražskej vojenskej nemocnici

Praha 14. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman nastúpil v utorok do pražskej Ústrednej vojenskej fakultnej nemocnice. Portálu iROZHLAS.cz to potvrdila hovorkyňa tejto nemocnice Jitka Zinke. Odmietla však komentovať prečo, či ako dlho bude český prezident hospitalizovaný.



Dôvody hospitalizácie nespresnil ani Zemanov hovorca Jiří Ovčáček, ktorý na SMS či telefonáty zo strany portálu iROZHLAS.cz bezprostredne nereagoval.



Prezidentov poradca Martin Nejedlý však tomuto serveru povedal, že Zeman si mal dohovárať iba preventívnu prehliadku. "Počul som pána prezidenta, že sa dohaduje cez svojho kancelára a tajomníka, aby dohodol termín na pravidelnú prehliadku," uviedol Nejedlý s tým, že tieto veci rieši prezident so svojím ošetrujúcim lekárom a šéfom vojenskej nemocnice Miroslavom Zavoralom.



Vedúci prezidentskej kancelárie Vratislav Mynář sa k správe o hospitalizácii zatiaľ taktiež nevyjadril. Nereagoval ani na to, či bude musieť prezidentská kancelária upravovať Zemanov program na tento týždeň.



O hospitalizácii prezidenta informoval bez bližších podrobností aj server Novinky.cz či český denník Právo, podľa informácií ktorého by malo ísť o dlhší pobyt v nemocnici.



Zeman bol v minulosti v tejto pražskej nemocnici niekoľkokrát hospitalizovaný. Vlani mu tam operovali zlomenú ruku, ktorú si zranil pri páde. O rok skôr tam bol na tzv. rekondičnom pobyte. Vojenskí lekári mu napríklad tiež vyšetrovali sluch.



V tejto vojenskej nemocnici je momentálne hospitalizovaný aj bývalý český prezident Václav Klaus. Podľa informácií denníka Právo mal cez víkend zdravotné problémy súvisiace predovšetkým s vysokým tlakom, a po dohode s lekármi bol hospitalizovaný.



V pondelok bol Klaus síce z nemocnice prepustený, v utorok sa do nej však v dopoludňajších hodinách opäť vrátil, píše Právo.