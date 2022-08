Zemana hospitalizovali v Ústrednej vojenskej nemocnici

Praha 18. augusta (TASR) - Českého prezidenta Miloša Zemana vo štvrtok hospitalizovali v Ústrednej vojenskej nemocnici v pražských Střešoviciach. Pre TASR to potvrdil prezidentov hovorca Jiří Ovčáček, informuje spravodajkyňa v Prahe.



"Ide o plánovanú krátkodobú hospitalizáciu," uviedol Ovčáček. Nespresnil, z akého dôvodu ani ako dlho by mal byť prezident v nemocnici. "Na budúci týždeň už je naplánovaný pracovný program," dodal stručne prezidentov hovorca.



"Jediné, čo môžem povedať a k čomu sme oprávnení, je to, že pán prezident je od dnešného predpoludnia plánovane hospitalizovaný v ÚVN," potvrdila pre server iDNES.cz hovorkyňa nemocnice Jitka Zinke.



Zeman bol počas výkonu svojej funkcie hospitalizovaný viackrát. Naposledy po parlamentných voľbách v roku 2021, keď bol na klinike intenzívnej medicíny a v nemocnici strávil 48 dní. Jeho stav bol podľa vyjadrení nemocnice vážny. Zeman podľa lekárov trpí chronickým pečeňovým ochorením.



Český prezident už viac ako rok používa invalidný vozík. Z dôvodu rizika podvýživy mu lekári zaviedli do žalúdka sondu. V júli v televízii CNN Prima News povedal, že by mu ju mali vybrať na jeseň.