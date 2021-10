Zemana navštívil ošetrujúci lekár, jeho stav je však stále neznámy

Praha 7. októbra (TASR) - Českého prezidenta Miloša Zemana navštívil vo štvrtok popoludní za účelom zdravotnej prehliadky jeho ošetrujúci lekár Miroslav Zavoral, ktorý je zároveň aj riaditeľom pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN). Bez uvedenia ďalších podrobností to potvrdila hovorkyňa nemocnice Jitka Zinke, uvádza portál Novinky.cz. Ešte predtým za ním prišla dcéra Kateřina.



"Dnes sa v popoludňajších hodinách uskutočnila plánovaná lekárska návšteva riaditeľa ÚVN pána profesora Zavorala u pána prezidenta Miloša Zemana," uviedla hovorkyňa s tým, že v súlade so zákonom o zdravotných službách nebude poskytovať ďalšie informácie.



Lekár Zavoral navštívil Zemana na zámku Lány už v pondelok, pričom mu vtedy podľa informácií českých médií odporučil hospitalizáciu, ktorú však prezident odmietol.



Zeman bol v septembri hospitalizovaný z dôvodu vyčerpania a dehydratácie. Český exprezident Václav Klaus v stredu povedal, že Zeman má problémy s pečeňou, uvádzajú Novinky.cz.



Hrad zdravotný stav Zemana nekomentuje, len opakuje, že prezident sa teší na povolebné vyjednávania a normálne pracuje. Vedúci prezidentskej kancelárie Vratislav Mynář zároveň uviedol, že hospitalizácia Zemana plánovaná nie je.



V nadchádzajúcich voľbách do Poslaneckej snemovne, ktoré sa uskutočnia v piatok a v sobotu (8. a 9. októbra), bude Zeman hlasovať zo zámku v Lánoch. Zeman tradične hlasuje v základnej škole Brdičkova, ktorá sa nachádza pri mieste jeho bydliska.



"Profesor Miroslav Zavoral neodporučil pri svojej návšteve u prezidenta republiky vo štvrtok 7. októbra, aby využil možnosť voliť vo volebnej miestnosti. Prezident republiky toto odporúčanie vypočul. Na základe odporúčania profesora Miroslava Zavorala bude upravený aj ďalší program prezidenta republiky," doplnil Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.



V nedeľu sa má český prezident zúčastniť na naživo vysielanej televíznej debate v televízii Prima, pripomínajú Novinky.cz.