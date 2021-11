Zemana premiestnili na lôžko dlhodobej starostlivosti

Praha 15. novembra (TASR) - Zdravotníci v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Prahe premiestnili v pondelok českého prezidenta Miloša Zemana na lôžko dlhodobej starostlivosti.



Urobili tak predovšetkým s ohľadom na to, aby k hlave štátu mohli prichádzať návštevy, ktoré sú iné ako návštevy najbližších. Prvú podnikne podvečer český premiér Andrej Babiš.



"S primárnym zámerom umožniť uskutočnenie očakávateľných návštev u prezidenta republiky Miloša Zemana bol pacient premiestnený 15. 11. 2021 na lôžko dlhodobej starostlivosti," uviedla v tlačovej správe hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke, ktorú citoval webový spravodajský portál iDNES.cz.



Babiš dostal od lekárov povolenie navštíviť Zemana o 17.00 h. Už v nedeľu o tom informoval vo svojom pravidelnom programe Čau lidi. Hovorkyňa to v pondelok na poludnie potvrdila. V utorok zavíta k Zemanovi slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.



Nemocnica upozornila, že všetky návštevy pacientov na lôžkach dlhodobej starostlivosti musia bez rozdielu spĺňať stanovené protiepidemické zásady.



Navštevujúce osoby nesmú javiť príznaky koronavírusového ochorenia COVID-19, prípadne iného respiračného ochorenia. Po celý čas návštevy musia mať nasadenú ochranu úst a nosa typu FFP2. Návšteva sa uskutoční iba na izbe, kde je pacient hospitalizovaný, a môže trvať najviac 30 minút.



Pri pacientovi počas návštevy môžu byť prítomné najviac dve osoby. Návšteva tiež musí doložiť, že absolvovala jedno z kritérií OTP (očkovanie, testovanie, prekonanie).



Zemana hospitalizovali 10. októbra na klinike intenzívnej medicíny ÚVN. Riaditeľ nemocnice a Zemanov ošetrujúci lekár médiám neskôr povedal, že dôvodom hospitalizácie prezidenta sú komplikácie sprevádzajúce jeho chronické ochorenie.



Hospitalizácia prezidenta vyvolala obavy o jeho schopnosti vykonávať svoju funkciu.



Zemana 4. novembra preložili na štandardné lôžkové oddelenie. O deň neskôr poskytol telefonický rozhovor rozhlasovej stanici Frekvence 1. Okrem iného povedal, že sa cíti "normálne".



V sobotu 6. novembra sa prostredníctvom videomosta s prezidentom zišiel líder koalície SPOLU Petr Fiala. Zeman 9. novembra poveril Fialu rokovaním o zostavení novej vlády.



O dva dni neskôr prijal demisiu Babišovej vlády, kabinet súčasne poveril, aby dočasne vykonával funkcie do vymenovania novej vlády.