Zemana vezú späť do nemocnice, údajne má covid

Praha 25. novembra (TASR) - Českého prezidenta Miloša Zemana musia opätovne previezť do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe. Oznámila to vo štvrtok spravodajská stanica CNN Prima News s tým, že Zeman sa údajne nakazil koronavírusom.



"Môžem potvrdiť, že dochádza k prevozu pána prezidenta do ÚVN," potvrdil zmienenému zdroju lekár Boris Šťastný zo spoločnosti Senior Home Group. Tá sa mala o Zemana starať po jeho štvrtkovom prevoze do prezidentského sídla v Lánoch.



Šťastný informáciu o Zemanovej nákaze koronavírusom odmietol potvrdiť s odkazom na zachovanie lekárskeho tajomstva, uviedol webový spravodajský portál Novinky.cz. Podľa rozhlasovej stanice Frekvence 1 mal Zeman pozitívny test na koronavírus, príznaky ochorenia však zatiaľ nemá.



Zemana prepustili z ÚVN vo štvrtok o 10.00 h. Prezident tam bol prevezený 10. októbra s ťažkosťami spôsobenými bližšie nešpecifikovaným ochorením. Chirurg Pavel Pafko, ktorý je členom prezidentovho lekárskeho konzília, predtým povedal, že Zeman má chronické ochorenie pečene.



Pôvodne bol 77-ročný prezident hospitalizovaný na oddelení intenzívnej starostlivosti, neskôr ho premiestnili na rehabilitačné oddelenie a potom na lôžko dlhodobej starostlivosti, z ktorého už prijímal hostí - vrátane premiéra v demisii Andreja Babiša a kandidáta na jeho nástupcu Petra Fialu.



Zeman by mal Fialu vymenovať za predsedu vlády v piatok 26. novembra na zámku v Lánoch.