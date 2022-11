Zeman: Odchod vojsk z Afganistanu je najväčšou porážkou NATO

Praha 22. novembra (TASR) - Čím skôr si uvedomíme, že odchod vojsk NATO z Afganistanu bol jej najväčšou porážkou v moderných dejinách, a nielen taktickým ústupom, tým lepšie pre svetovú bezpečnosť, domnieva sa český prezident Miloš Zeman. Uviedol to v utorok na veliteľskom zhromaždení Armády ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vždy som odsudzoval zbabelú kapituláciu Severoatlantickej aliancie v Afganistane. Vždy som verejne tvrdil, že tým otvárame priestor na vznik nového teroristického centra pod vládou Talibanu," povedal Zeman. V tomto názore sa podľa svojich slov zhodol napríklad s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom i ďalšími politikmi.



Český prezident zopakoval, že od začiatku odsudzuje ruskú agresiu na Ukrajine. Pripomenul, že by sa nemalo zabudnúť na ďalšieho nepriateľa, ktorým je medzinárodný terorizmus. "Aj v 21. storočí môže náboženská nenávisť viesť k výrazným teroristickým konfliktom, ktorým zatiaľ nedokážeme dostatočne čeliť a ktorých význam ani riziko si dostatočne neuvedomujeme," dodal Zeman.



Na zhromaždení vystúpil aj premiér Petr Fiala, ktorý hovoril okrem iného o agresii Ruska na Ukrajine. Pripomenul, že Česko bolo jednou z prvých krajín, ktorá Ukrajine ponúkla zbrane a muníciu.



Podľa Fialu čelí Česko aj západný svet nebývalej kombinácii hrozieb, akými sú riziko eskalácie konfliktu – ako to ukázal dopad rakiet na poľské územie –, riziko útoku na kritickú infraštruktúru či ruské hybridné vojny.



Premiér pripomenul sľub svojej vlády dávať na obranu dve percentá HDP. "Počítame so splnením sľubu, že do obrany budeme investovať dve percentá HDP, tento rok je to 1,35 percenta," povedal Fiala s tým, že postupne sa to bude zvyšovať. Dve percentá chce Česko podľa Fialu dosiahnuť v roku 2024.



Česká ministerka obrany Jana Černochová sa armáde poďakovala za nasadenie a plnenie mimoriadnych úloh a misií v zahraničí. "Dokázali sme sa v mimoriadne krátkej dobe postaviť do čela medzinárodného bojového zoskupenia NATO nasadeného na Slovensku a vyslať tam najprv výsadkovú a následne mechanizovanú jednotku," vyzdvihla Černochová.



Náčelník Generálneho štábu Armády ČR Karel Řehka označil za svoj hlavný cieľ na nasledujúci rok bojaschopnosť a pripravenosť armády. "Musíme sa pripravovať na ten najťažší scenár, a tým je vojna veľkého rozsahu proti vyspelému protivníkovi. Ak toto zvládneme, zvládneme aj všetko ostatné," povedal Řehka a dodal, že večný mier je utópia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)