Zemanová a Pavlová sa prvýkrát stretli, hovorili o úlohe prvej dámy

Praha 20. februára (TASR) - Manželka českého prezidenta Ivana Zemanová sa v pondelok na Pražskom hrade prvýkrát stretla s budúcou prvou dámou Evou Pavlovou. Oznámil to hovorca Miloša Zemana Jiří Ovčáček aj hovorkyňa Petra Pavla Eva Hromádková, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Počas približne hodinového stretnutia spolu diskutovali o úlohe prvej dámy. "Požiadala som pani Zemanovú, aby sa so mnou podelila o skúsenosti, ktoré nazbierala ako manželka prezidenta, či už pri sprevádzaní na zahraničných cestách alebo v českom prostredí," uviedla Pavlová. Schôdzka bola podľa jej slov milá a ústretová, hovorili aj o iných než pracovných témach.



Podľa Jiřího Ovčáčka rozprávala manželka súčasného prezidenta Eve Pavlovej nielen o pracovných skúsenostiach , ale aj rôznych aktivitách konaných v priebehu prezidentského mandátu Miloša Zemana. "Bola to veľmi príjemná schôdzka. Pani Pavlová je milá, príjemná a zdvorilá," uviedla Zemanová. Témou bola aj charita a spôsob, akým k podpore ľuďom v núdzi pristupoval súčasný prezidentský pár.



Záujem Pavlovej stretnúť sa so súčasnou prvou dámou tlmočil Petr Pavel Milošovi Zemanovi na ich prvom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň na zámku v Lánoch.