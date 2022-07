Zemanovi nedôveruje 69 percent Čechov, nízku dôveru má i vláda

Praha 20. júla (TASR) - Dôvera obyvateľov Česka v ústavné inštitúcie od jari klesla, najviac prezidentovi Milošovi Zemanovi. Podľa prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) mu dôveruje 28 percent ľudí, naopak nedôveruje mu 69 percent. TASR informáciu prevzala zo serverov iDNES.cz a Novinky.cz.



Zemanovi klesla dôvera o desať percentuálnych bodov od posledného prieskumu na jar tohto roka. Dôverujú mu skôr ľudia nad 65 rokov, z dedín a menších miest, najmä v Stredočeskom kraji. "Naopak nižšiu dôveru k prezidentovi vykazujú absolventi vysokých škôl, opýtaní z miest či Moravania," ukázal prieskum.



Nízku dôveru má však aj vláda a obe komory parlamentu. Vláde Petra Fialu v posledných troch mesiacoch klesla dôvera o sedem percentuálnych bodov na 28 percent. Najmenej ľudí verí Poslaneckej snemovni, a to 26 percent. Senátu dôveruje 32 percent opýtaných.



Najvyššiu dôveru si získali komunálni politici. Z nich sú na tom najlepšie starostovia a obecné zastupiteľstvá, ktorým dôveruje 61 percent ľudí. Krajským zastupiteľstvám verí 41 percent opýtaných.



Prieskum zisťoval aj spokojnosť občanov s politickou situáciou v Českej republike. V porovnaní s posledným prieskumom sa to výrazne zhoršilo. "Hodnotenie politickej situácie sa dostalo na najhoršiu úroveň od mája 2017, kedy sa do hodnotenia premietala eskalujúca vládna kríza vtedajšej koaličnej vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL premiéra Bohuslava Sobotku," vysvetlilo CVVM.



Prieskum CVVM sa uskutočnil od 14. mája do 11. júla a zapojilo sa doň 994 respondentov nad 15 rokov.