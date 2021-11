Zemana údajne nakazila covidom zamestnankyňa prezidentskej kancelárie

Praha 25. novembra (TASR) - Českého prezidenta Miloša Zemana koronavírusom údajne nakazila pozitívne testovaná zamestnankyňa prezidentskej kancelárie, ktorá s ním bola v kontakte. V rozhovore pre spravodajský server iDNES.cz to uviedol Boris Šťastný, exposlanec a riaditeľ spoločnosti Senior Home Group, ktorá prevzala zdravotnú starostlivosť o Zemana.



Šťastný priblížil, že Senior Home Group, ktorá je súčasťou skupiny Penta Hospitals, testovala v prezidentskom sídle v Lánoch všetky osoby, ktoré mali s prezidentom prísť do styku po jeho návrate z nemocnice. Išlo podľa jeho slov o citlivejší antigénový test, ktorý sa vykonáva tzv. semikvantitatívnym odberom.



Na základe tohto testu bola zachytená pozitivita u jednej z pracovníčok prezidentskej kancelárie, ktorá bola so Zemanom v kontakte už v predchádzajúcich dňoch. Neskôr tejto zamestnankyni, ako aj prezidentovi spravili i presnejší PCR testy, ktoré vyšli tiež pozitívne.



"V rámci režimových opatrení sme každého, kto by mal prísť do styku s pánom prezidentom, otestovali pomocou antigénového testu a už ráno, ešte pred jeho príchodom, sme v Lánoch objavili jeden pozitívny záchyt. Pána prezidenta sme popoludní otestovali PCR metódou a jeho test vyšiel pozitívny, hoci bol absolútne bez príznakov," popísal pre situáciu pre denník Právo Šťastný.



Zemanovi podali monoklonálne protilátky, v nemocnici je na pozorovaní



Českého prezidenta Miloša Zemana previezli do nemocnice kvôli aplikácii monoklonálnych protilátok a zostane v nej na pozorovanie.



"Preventívne testovanie je bežnou praxou pri prijatí do zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí, a zároveň mu bol test vykonaný aj z dôvodu kontaktu s pozitívne testovanou osobou," uviedla hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe Jitka Zinkeová. Zeman podľa nej nemá príznaky choroby; je očkovaný troma dávkami vakcíny.



"Podanie monoklonálnych protilátok má predovšetkým preventívny účel, po aplikácii tohto prípravku zostane pacient hospitalizovaný z dôvodu pozorovania," doplnila.



Každá návšteva u prezidenta musela doložiť doklad o zaočkovaní, prekonaní covidu alebo sa preukázať PCR testom nie starším ako 72 hodín, pričom u pacienta mohla pobudnúť maximálne 30 minút, vysvetlila hovorkyňa ÚVN.



"Prítomné mohli byť maximálne dve osoby, návšteva vždy bola poučená o povinnosti mať počas návštevy nasadený respirátor. Pri návštevách nebol personál ÚVN prítomný," popísala Zinkeová okolnosti návštev u českého prezidenta.



Zeman strávil v ÚVN uplynulých 46 dní. Vo štvrtok predpoludním ho prepustili na vlastnú žiadosť a odcestoval do prezidentského sídla v Lánoch. Nemocnica uviedla, že sa zrieka zodpovednosti za jeho zdravotný stav a informovala rodinu a spolupracovníkov o možných rizikách.



Starostlivosť o prezidenta prevzala spoločnosť Senior Home Group zo skupiny Penta Hospitals, ktorá dostala zdravotnú dokumentáciu aj rehabilitačný plán stanovený ÚVN.



Popoludní bol Zeman testovaný na koronavírus a po porade s prezidentovým ošetrujúcim lekárom Miroslavom Zavoralom ho previezli späť do nemocnice. V Lánoch tak strávil iba niekoľko hodín. Kedy prezidenta z nemocnice prepustia, nie je jasné.