Zemanovo podozrenie na sabotáž nie je dôvodné, rozhodli žalobcovia

Praha 3. augusta (TASR) - Podozrenie českého prezidenta Miloša Zemana na sabotáž počas jeho hospitalizácie na jeseň minulého roka vyhodnotilo Vrchné štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) ako nedôvodné. V stredu to podľa televízie ČT24 uviedol štátny zástupca Marek Bodlák.



"Podanie bolo vyhodnotené tak, že o podozrenie zo spáchania zločinu sabotáže v danom prípade ísť nemôže," povedal Bodlák. Prípad sa však neuzavrel, pretože podanie bude vyhodnocovať ešte Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 6. Bude sa zaoberať možným sfalšovaním lekárskej správy.



Zeman podal podnet na prešetrenie pokusu o sabotáž na konci júna ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blažkovi. Ten ho postúpil štátnym zástupcom.



Podľa vyjadrenia hovorcu prezidenta Jiřího Ovčáčka z júna 2022 mohlo k údajnej sabotáži dôjsť v období od septembra do novembra 2021. Na pokuse o ňu sa mal podieľať predseda Senátu Miloš Vystrčil a ďalšie osoby tým, že uvažovali o prevode prezidentských právomocí.



O aktivácii článku 66 ústavy sa začalo hovoriť v súvislosti so zhoršením zdravotného stavu Miloša Zemana po parlamentných voľbách konaných v októbri 2021. Zeman bol hospitalizovaný na klinike intenzívnej medicíny Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Vystrčil vtedy citoval list lekárov, podľa ktorého Zeman nebol schopný vykonávať svoju funkciu. O konkrétnych dôvodoch prezidentovej hospitalizácie Pražský hrad mlčal. K aktivácii článku a preneseniu právomocí nakoniec nedošlo.