Zemanovo prezidentovanie bolo nedôstojné,myslia si tri štvrtiny Čechov

Praha 15. apríla (TASR) - Pôsobenie bývalého českého prezidenta Miloša Zemana hodnotia ľudia kriticky. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), v ktorom kritické hodnotenie prevažuje vo všetkých skúmaných oblastiach. Najviac Čechov, takmer tri štvrtiny, Zemanovi vyčíta, že málo dbal o vážnosť a dôstojnosť svojho úradu.



TASR informáciu prevzala zo servisu spravodajského webového portálu Novinky.cz.



Oproti predchádzajúcim českým prezidentom si naopak Zeman na konci svojho mandátu viedol oveľa lepšie v hodnotení toho, či bol v kontakte s občanmi a poznal ich problémy.



V prieskume, ktorý sa uskutočnil v uplynulých dvoch mesiacoch Zemanovho mandátu, ohodnotilo jeho kontakt s občanmi ako dobrý 39 percent Čechov.



Udržal si tak výrazne lepšie hodnotenie ako Václav Klaus aj Václav Havel. V ostatných skúmaných oblastiach ale Česi hodnotia Zemanovo pôsobenie horšie ako v prípade jeho predchodcov.



Najkritickejší sú v hodnotení toho, ako tento bývalý prezident dbal na vážnosť a dôstojnosť svojho úradu.



Ako veľmi zlé alebo skôr zlé ho na konci jeho mandátu ohodnotilo 73 percent Čechov. Podobne kriticky vnímajú Česi aj to, či Zeman pôsobil na občanov ako autorita - negatívne to ohodnotilo 71 percent respondentov.



Relatívne najlepšie si Zeman ako prezident viedol pri vnímaní toho, či si plnil funkcie zverené ústavou, čo negatívne ohodnotilo "iba" 54 percent Čechov.



V prípade ďalších dvoch hodnotených oblastí - ovplyvňovania vnútropolitického života a reprezentácie Česka v zahraničí - ako zlé označilo Zemanovo pôsobenie 62 percent Čechov.



Oproti predchádzajúcemu prieskumu, ktorý sa uskutočnil v januári 2020, došlo k zhoršeniu hodnotenia vo všetkých opýtaných oblastiach. "Vo všetkých prípadoch dosiahlo najkritickejšiu podobu za celú dobu jeho pôsobenia vo funkcii," tvrdí CVVM.



"Z perspektívy celého obdobia výkonu jeho funkcie je možné konštatovať, že prezident Miloš Zeman bol hodnotený výrazne najpriaznivejšie v januári roku 2016," uviedlo CVVM s tým, že priaznivé hodnotenie si Zeman udržal aj v nasledujúcich niekoľkých rokoch.



Zlom podľa CVVM nastal na prelome rokov 2020 a 2021 počas druhej vlny covidovej pandémie, ktorá podlomila celkovú dôveru Čechov v ústredné inštitúcie na čele s vtedajšou vládou.



Na konci svojho funkčného obdobia bol Zeman vo všetkých ohľadoch lepšie hodnotený v Čechách ako na Morave. Je to pomerne výrazný obrat oproti minulosti, kedy naopak na Morave bola jeho podpora podstatne silnejšia.



Zeman, ktorý v politike aktívne pôsobil od 90. rokov, bol do najvyššej štátnej funkcie zvolený v roku 2013 v prvej priamej voľbe hlavy štátu v ČR. Uspel aj o päť rokov neskôr. Tento rok v marci ho na Hrade vystriedal Petr Pavel.