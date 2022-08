Zeman:Putin napadol Ukrajinu v dôsledku kapitulácie NATO v Afganistane

Praha 23. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zaútočil na Ukrajinu pravdepodobne v dôsledku kapitulácie vojsk NATO v Afganistane. Povedal to v utorok český prezident Miloš Zeman na stretnutí s českými diplomatmi. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



"To, že vojna na Ukrajine je ruskou agresiou je názor, ktorý zastávame takmer všetci. Ale to nestačí," začal svoj príhovor český prezident. Uviedol, že dôveryhodné vysvetlenie Putinovej agresie mu ponúkol izraelský prezident Jicchak Herzog, ktorý pred niekoľkými týždňami navštívil ČR.



"Ruské vedenie zrejme dospelo k názoru, že keď Severoatlantická aliancia ustúpila v Afganistane, ustúpi aj v prípade útoku na Ukrajinu," vysvetlil svoju hypotézu Zeman.



Zdôraznil, že americkým prezidentom Donaldovi Trumpovi aj Joeovi Bidenovi hovoril, že ústup vojsk z Afganistanu je chyba. Kapitulácia v jednej oblasti sveta podľa neho privolá problémy a porážky v ďalších častiach sveta.



Ďalej uviedol, že plne podporuje dodávky zbraní na Ukrajinu a tiež zámer českej vlády zapojiť sa do povojnovej obnovy Ukrajiny. Myslí si však, že je nutné počítať s dlhou vyčerpávajúcou vojnou.



Zeman hovoril aj o energetickej kríze. Za jednu z jej príčin považuje tzv. Green Deal, teda Zelenú dohoda pre Európu, ktorú označil za "zelený fanatizmus". Zrušenie výroby áut so spaľovacími motormi povedie podľa Zemana k nástupu energeticky oveľa náročnejšej elektromobility.



Prezident tiež hovoril o Vyšehradskej štvorke. Spochybňovanie spolupráce krajín V4 označil za hlúpe a odsúdil útoky, ktoré "niektoré bruselské miesta" vedú voči Poľsku a Maďarsku. Podľa neho je spolupráca krajín V4 užitočná.



Diplomatom zaželal, aby sa im darilo zaistiť odbyt pre české výrobky a efektívne investície s vysokou pridanou hodnotou, ktoré zvýšia ekonomickú prosperitu a životnú úroveň obyvateľov Česka.



Zeman sa stretol s českými veľvyslancami pri príležitosti ich každoročnej porady. Diplomati na stretnutí diskutujú do piatka o dopadoch vojny na Ukrajine, predsedníctve Česka v Rade EÚ či podpore ľudských práv vo svete.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)