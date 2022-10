Zeman:Treba vyslať signál, že po použití jadrových zbraní bude reakcia

Praha 7. októbra (TASR) - Svet čelí podľa českého prezidenta Miloša Zemana z dôvodu ruskej agresie na Ukrajine riziku použitia jadrových zbraní. Podľa Zemana je tak potrebné vyslať dôrazný a jasný signál, že pri ich použití bude nasledovať diplomatická aj vojenská reakcia. Český prezident to povedal na úvod štvrtkovej neskorej večere účastníkom Európskeho politického spoločenstva (EPC) na Pražskom hrade, informuje na svojej webstránke stanica ČT24.



Európu podľa Zemana sužujú dva hlavné problémy súčasného sveta. Za jeden z nich považuje ruskú agresiu na Ukrajine a za ten druhý zase energetickú krízu. Ako jedno z riešení energetickej krízy pritom český prezident odporučil takzvanú daň z neočakávaných ziskov, ktorou by sa podľa neho znížili mimoriadne zisky veľkých energetických spoločností.



"Drahí priatelia, to, čo potrebujeme, je odvaha, odvaha rozhodovať, žiadne váhanie, žiadna politika ústupkov, žiadne ničnerobenie, a tak mi dovoľte, aby som skončil známym heslom, ktoré sa používalo aj počas zamatovej revolúcie v našej krajine: Hlboko v srdci verím, že raz zvíťazíme," dodal Zeman.



Vo štvrtok sa na Pražskom hrade konal historicky prvý summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorého vznik inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Lídri 44 krajín na Pražskom hrade rokovali o mieri a bezpečnosti, energetike, klíme a ekonomickej situácii. Na stretnutie EPC v piatok nadviaže neformálny summit Európskej únie.