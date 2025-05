Žemberovce zrekonštruujú exteriér domu smútku na cintoríne

Žemberovce 27. mája (TASR) - Obec Žemberovce v okrese Levice spustila rekonštrukciu domu smútku. Na realizáciu projektu v celkovej sume 37.664 eur získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka vo výške 29.948,60 eura. Práce by mali byť ukončené do konca júna tohto roka, informoval starosta Slavomír Bárczy.



Vonkajšia rekonštrukcia domu smútku na katolíckom cintoríne zahŕňa výmenu pôvodnej strešnej kritiky, nové latovanie, bleskozvod a odstránenie starého azbestu. Počas opráv budú vymenené dvere a okná objektu, dlažba pri vchode do budovy, ktorá dostane novú fasádu. Súčasťou rekonštrukčných prác bude i vybudovanie nového odvodu dažďovej vody.