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Zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali najmenej 188 obetí
Otrasy boli citeľné v celom regióne, najväčšie škody a najviac obetí však zaznamenala pobrežná oblasť okolo mesta La Guaira severne od Caracasu.
Autor TASR,aktualizované
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Caracas 25. júna (TASR) - Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 188, oznámil vo štvrtok predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez. Pod sutinami podľa neho uviazlo viac než 200 ľudí, ďalších 1520 je zranených. Do zasiahnutej pobrežnej oblasti smeruje dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová. Vláda USA vo štvrtok večer SELČ prisľúbila Venezuele humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy a s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za viac než sto rokov.
Otrasy boli citeľné v celom regióne, najväčšie škody a najviac obetí však zaznamenala pobrežná oblasť okolo mesta La Guaira severne od Caracasu. Poškodené bolo aj tamojšie letisko. Rodríguezová vyhlásila núdzový stav a oznámila, že vláda zriaďuje fond na obnovu v hodnote 200 miliónov dolárov.
Pomoc Venezuele vo forme vyslania záchranných a pátracích tímov, dopravných lietadiel či iného vybavenia prisľúbili Venezuele viaceré európske krajiny, Spojené štáty aj Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA).
Americká vláda neskôr oznámila balík pomoci pre latinskoamerickú krajinu vo výške 150 miliónov dolárov. Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že balík zahŕňa 50 miliónov dolárov pre humanitárne organizácie pôsobiace vo Venezuele. Zvyšných 100 miliónov je príspevok do humanitárneho fondu OSN pre túto krajinu.
V mestách naprieč severnou Venezuelou vybehli do ulíc vydesení občania, z ktorých mnohí prehľadávali trosky v snahe nájsť nezvestných. Hromady trosiek podľa televíznych záberov prekopávali záchranári pomocou elektrického náradia. Rodriguezová vyzvala stavebné spoločnosti, aby pre záchranné operácie poskytli ťažkú techniku.
Agentúra AFP informovala, že v zasiahnutej oblasti došlo k vyplieneniu najmenej jedného obchodu. Novinári agentúry na mieste videli, ako muži a ženy z čiastočne vyhoreného supermarketu vychádzali s plnými taškami tovaru.
Za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy a s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za viac než sto rokov.
Otrasy boli citeľné v celom regióne, najväčšie škody a najviac obetí však zaznamenala pobrežná oblasť okolo mesta La Guaira severne od Caracasu. Poškodené bolo aj tamojšie letisko. Rodríguezová vyhlásila núdzový stav a oznámila, že vláda zriaďuje fond na obnovu v hodnote 200 miliónov dolárov.
Pomoc Venezuele vo forme vyslania záchranných a pátracích tímov, dopravných lietadiel či iného vybavenia prisľúbili Venezuele viaceré európske krajiny, Spojené štáty aj Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA).
Americká vláda neskôr oznámila balík pomoci pre latinskoamerickú krajinu vo výške 150 miliónov dolárov. Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že balík zahŕňa 50 miliónov dolárov pre humanitárne organizácie pôsobiace vo Venezuele. Zvyšných 100 miliónov je príspevok do humanitárneho fondu OSN pre túto krajinu.
V mestách naprieč severnou Venezuelou vybehli do ulíc vydesení občania, z ktorých mnohí prehľadávali trosky v snahe nájsť nezvestných. Hromady trosiek podľa televíznych záberov prekopávali záchranári pomocou elektrického náradia. Rodriguezová vyzvala stavebné spoločnosti, aby pre záchranné operácie poskytli ťažkú techniku.
Agentúra AFP informovala, že v zasiahnutej oblasti došlo k vyplieneniu najmenej jedného obchodu. Novinári agentúry na mieste videli, ako muži a ženy z čiastočne vyhoreného supermarketu vychádzali s plnými taškami tovaru.