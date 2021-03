Zemetrasenia zasiahli v piatok Chorvátsko, Tibet a Šalamúnove ostrovy

Peking/Honiara/Záhreb 19. marca (TASR) – Zemetrasenie s magnitúdou 5,7 postihlo v piatok východnú časť Tibetu na juhozápade Číny, pričom zemetrasenie s magnitúdou 5,5 zaznamenali v ten istý deň aj pri Šalamúnových ostrovoch v Tichom oceáne a slabšie otrasy so silou 3,5 stupňa Richterovej stupnice zasiahli aj Chorvátsko. Informovali o tom zahraničné médiá.



Hypocentrum zemetrasenia v Tibete bolo 20 kilometrov pod zemským povrchom, pri Šalamúnových ostrovoch to bolo v desaťkilometrovej hĺbke. V prípade oboch zemetrasení zatiaľ úrady nehlásili obete ani škody.



O zemetrasení v Sisacko-moslavinskej župe v strednom Chorvátsku informovala tamojšia seizmologická služba v piatok ráno. Zemetrasenie zaznamenali podľa agentúry HINA približne 40 kilometrov južne od Záhrebu pri meste Glina.



Túto oblasť zasiahlo zemetrasenie so silou 6,2 stupňa koncom minulého roka. Vtedajšie zemetrasenie si vyžiadalo sedem obetí a spôsobilo rozsiahle škody na majetkoch.