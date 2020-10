Zemetrasenie na Aljaške vyvolalo malé vlny cunami

Anchorage 20. októbra (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 7,5, ktoré zasiahlo v pondelok pobrežie amerického štátu Aljaška, vyvolalo niekoľko malých vĺn cunami. Krajina zatiaľ nehlási škody ani obete. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Obyvateľov zasiahnutej oblasti evakuovali do vyššie položených oblastí, keďže sa varovania o príchode cunami týkali najmä južného pobrežia Aljašky, uviedol Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) so sídlom v severoamerickom štáte Maryland.



Približne 60-centimetrové vlny zaznamenali pri neďalekom malom mestečku Sand Point, ktoré leží približne 100 kilometrov od epicentra zemetrasenia, ktoré siahalo až do hĺbky 40 kilometrov.



Zóna ohrozenia sa tak rozšírila niekoľko stoviek kilometrov na sever k vstupu do Cookovho zálivu.



Zemetrasenie utíchlo krátko pred príchodom do najväčšieho mesta Aljašky, Anchorage, ktoré leží približne 1000 kilometrov od epicentra na konci spomínaného zálivu.



Varovanie pred cunami sa znížilo na "menej nebezpečné", pričom zasiahnuté oblasti by podľa NOAA "nemali očakávať rozsiahle záplavy". Zemetrasenie pocítili aj obyvatelia komunity King Cove na neďalekom Aljašskom polostrove, no podľa slov správcu mesta Garyho Hennigha sa mesto zdá byť nedotknuté.



Pondelkové zemetrasenie prišlo takmer tri mesiace po tom, čo blízky región zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,8.



Aljaška je súčasťou seizmicky aktívneho Ohnivého kruhu. USA zasiahlo v marci 1964 zemetrasenie s magnitúdou 9,2. Išlo o doposiaľ najväčšie zemetrasenie, aké v Severnej Amerike zaznamenali. Zemetrasenie zničilo mesto Anchorage a vyvolalo vlnu cunami, ktorá zasiahla Aljašský záliv, západné pobrežie USA a Havaj. Zemetrasenie a následné cunami si vyžiadali 250 obetí.