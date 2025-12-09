< sekcia Zahraničie
Zemetrasenie na severe Japonska si vyžiadalo najmenej 30 zranených
Autor TASR
Tokio 9. decembra (TASR) - Silné pondelňajšie zemetrasenie pri pobreží prefektúry Aomori na severe Japonska si vyžiadalo najmenej 30 zranených, oznámila v utorok premiérka Sanae Takaičiová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Japonská meteorologická agentúra (JMA) uviedla, že zemetrasenie s magnitúdou 7,5 udrelo v pondelok o 23.15 h miestneho času (15.15 h SEČ) v hĺbke asi 80 kilometrov a vyvolalo prívalové vlny cunami do výšky 70 centimetrov.
Zemetrasenie vážne zranilo osobu na severnom ostrove Hokkaidó. Na záberoch z miesta vidieť viaceré trhliny v cestách. Podľa spravodajcu agentúry AFP otras trval približne 30 sekúnd a približne 28.000 ľudom bolo odporučene evakuovať sa.
Kvôli teplotám okolo bodu mrazu ostalo v prefektúre Aomori asi 2700 domácností bez elektriny, napísal spravodajský web Kyodo News niekoľko hodín po zemetrasení. Do utorka rána sa vo väčšine oblastí podarilo dodávky elektriny obnoviť.
JMA spočiatku varovala pred vlnami cunami až do výšky troch metrov, najväčšia zaznamenaná však dosiahla len 70 centimetrov. Rýchlovlaky Šinkansen v niektorých častiach Japonska prerušili prevádzku pre obavy z poškodenia železničných tratí.
