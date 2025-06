ZEMETRASENIE s magnitúdou 5,3: Otriaslo mníšskou enklávou

Atény 7. júna (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 5,3 otriaslo v sobotu enklávou gréckych pravoslávnych mníchov na hore Athos a rovnomennom polostrove, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Otrasy vychádzali z hĺbky len 12,5 kilometra, pričom ich epicentrum bolo v mori severozápadne od metropole tejto enklávy, mesta Karyés, informoval grécky geodynamický inštitút. Zhodnú magnitúdu uviedla aj americká geologická služba USGS. Otrasy boli citeľné v okolitých oblastiach a došlo po nich aj k viacerým dotrasom.



„Sme v poriadku, ľudia sa nemusia strachovať,“ povedal štátnej televízii ERT šéf miestnej samosprávy Alkiviadis Stefanis. Podľa jeho slov sa počas zemetrasenia zranil istý muž, ktorý bol na návšteve v miestnom kláštore, a to tak, že spadol, keď utekal. Previezli ho do nemocnice. Nijaké ďalšie zranenia však z oblasti nehlásili.



Nemenovaný príslušník hasičského zboru v Aténach agentúre AFP povedal, že do oblasti boli vyslané štyri hasičské vozidlá, aby preverili možné škody. Stefanis priblížil, že v dôsledku otrasov popadala omietka, a boli tiež poškodené komíny vo viacerých kláštoroch.



Poloostrov Athos je výbežkom a súčasťou väčšieho gréckeho polostrova Chalkidiki. Podľa Grigorisa Tasiosa, šéfa združenia hotelierov na Chalkidiki, tam otrasy turistické zariadenia nepoškodili. Seizmológ Costas Papazachos zase doplnil, že na Chalkidiki pretrváva v ostatných mesiacoch „stabilná“ seizmická aktivita.



Na hore Athos, známej aj ako Svätá hora, ktorá ma tzv. autonómny štatút, sa nachádza približne 20 obývaných kláštorov, z ktorých viaceré majú vyše 1000 rokov.