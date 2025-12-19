Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zemetrasenie s magnitúdou 5,7 zasiahlo oblasť pohoria Hindúkuš

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Kábul a okolitých oblastiach.

Autor TASR
Kábul 19. decembra (TASR) — Zemetrasenie s magnitúdou 5,7 zasiahlo v piatok skoro ráno miestneho času oblasť pohoria Hindúkuš v Afganistane. Oznámilo to Nemecké výskumné centrum pre geovedy (GFZ), informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.

K zemetraseniu došlo o 06.39 h SEČ v hĺbke okolo desať kilometrov. Jeho epicentrom sa nachádzalo vo vzdialenosti 61 kilometrov od mesta Kundúz.

Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Kábul a okolitých oblastiach. Správy o obetiach ani škodách neboli bezprostredne k dispozícii.

Začiatkom novembra prišlo pri zemetrasení s magnitúdou 6,3, ktoré zasiahlo niekoľko severoafganských provincií, o život najmenej 27 ľudí a 956 utrpelo zranenia.

Koncom augusta zasiahlo provinciu Kúnar na východe Afganistanu zemetrasenie s magnitúdou 6,0, ktoré si vyžiadalo viac ako 2200 mŕtvych a približne 4000 zranených.

V Afganistane sú zemetrasenia časté, najmä v oblasti Hindúkušu, ktorá leží vo vysoko aktívnej seizmickej zóne, kde sa stretávajú indická a eurázijská tektonická platňa.
.

