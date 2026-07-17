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ZEMETRASENIE s magnitúdou 7,3: Platí výstraha pred cunami
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v blízkosti mexického mesta Puerto Madero v hĺbke približne desať kilometrov, uviedol Geologický úrad Spojených štátov (USGS).
Autor TASR
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Mexiko 17. júla (TASR) - Pobrežie mexického štátu Chiapas zasiahlo v piatok silné zemetrasenie s magnitúdou 7,3. Úrady vydali po otrasoch, ktoré pocítili aj obyvatelia susednej Guatemaly a Salvádora, varovanie pred cunami. TASR o tom informuje na základe správ stanice Sky News a agentúry Reuters.
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v blízkosti mexického mesta Puerto Madero v hĺbke približne desať kilometrov, uviedol Geologický úrad Spojených štátov (USGS). Americký systém varovania pred cunami následne vydal výstrahu pre zasiahnutú oblasť.
Podľa svedkov agentúry Reuters otrasy roztriasli budovy v hlavnom meste Guatemaly a pocítili ich aj obyvatelia Salvádora. O prípadných škodách alebo zranených zatiaľ neboli známe bližšie informácie.
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v blízkosti mexického mesta Puerto Madero v hĺbke približne desať kilometrov, uviedol Geologický úrad Spojených štátov (USGS). Americký systém varovania pred cunami následne vydal výstrahu pre zasiahnutú oblasť.
Podľa svedkov agentúry Reuters otrasy roztriasli budovy v hlavnom meste Guatemaly a pocítili ich aj obyvatelia Salvádora. O prípadných škodách alebo zranených zatiaľ neboli známe bližšie informácie.