Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. júl 2026Meniny má Bohuslav
< sekcia Zahraničie

ZEMETRASENIE s magnitúdou 7,3: Platí výstraha pred cunami

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v blízkosti mexického mesta Puerto Madero v hĺbke približne desať kilometrov, uviedol Geologický úrad Spojených štátov (USGS).

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mexiko 17. júla (TASR) - Pobrežie mexického štátu Chiapas zasiahlo v piatok silné zemetrasenie s magnitúdou 7,3. Úrady vydali po otrasoch, ktoré pocítili aj obyvatelia susednej Guatemaly a Salvádora, varovanie pred cunami. TASR o tom informuje na základe správ stanice Sky News a agentúry Reuters.

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v blízkosti mexického mesta Puerto Madero v hĺbke približne desať kilometrov, uviedol Geologický úrad Spojených štátov (USGS). Americký systém varovania pred cunami následne vydal výstrahu pre zasiahnutú oblasť.

Podľa svedkov agentúry Reuters otrasy roztriasli budovy v hlavnom meste Guatemaly a pocítili ich aj obyvatelia Salvádora. O prípadných škodách alebo zranených zatiaľ neboli známe bližšie informácie.
.

Neprehliadnite

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník