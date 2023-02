Silné zemetrasenie v Turecku a Sýrii neprežilo už viac ako 4300 ľudí

Členovia záchranných tímov nesú človeka z ruín zničenej budovy po silnom zemetrasení v tureckom meste Adana v pondelok 6. februára 2023. Foto: TASR/AP

Ambasádor Sýrie uistil OSN: Pomoc po zemetrasení sa dostane ku všetkým Sýrčanom

Na snímke mapa, ktorá zobrazuje silné zemetrasenie na juhovýchode Turecka v pondelok 6. februára 2023. Najmenej 195 ľudí prišlo o život v noci na pondelok pri silnom zemetrasení, ktoré nastalo na juhovýchode Turecka neďaleko hranice so Sýriou. Otrasy s magnitúdou 7,8 zničili mnohé budovy na oboch stranách hranice a vystrašení obyvatelia vybiehali do zasnežených ulíc počas studenej zimnej noci. Foto: TASR/AP

Po zemetrasení v Sýrii ušlo 20 mužov z väznice, kde zadržiavajú najmä členov IS

Účastníci zapaľujú sviečky počas sviečkovej vigílie za obete zemetrasenia v Sýrii a Turecku v pakistanskom Islamabade 6. februára 2023. Foto: TASR/AP

Biden uistil Erdogana: USA poskytnú "všetku možnú pomoc" obetiam zemetrasenia

Muž hľadá preživších po silnom zemetrasení v tureckom meste Adana v pondelok 6. februára 2023. Foto: TASR/AP

Ankara 7. februára (TASR/Teraz.sk) - Záchranári v Turecku a Sýrii počas mrazivej noci na utorok vlastnými rukami prehrabávali trosky tisícov domov a hľadali ľudí, ktorí prežili pondelkové ničivé zemetrasenie a následnú sériu dotrasov.Potvrdený počet mŕtvych v oboch krajinách sa vyšplhal nad 4300, informovala v utorok nadránom tlačová agentúra AFP.Otrasy postihli oblasť okolo turecko-sýrskej hranice a najsilnejšie z nich mali magnitúdu až 7,8.Turecké a sýrske záchranné tímy hlásili, že vyše 5600 budov v niekoľkých mestách je zrovnaných so zemou, vrátane mnohoposchodových bytových domov, ktoré boli plné spiacich obyvateľov, keď udrelo prvé zemetrasenie.V meste Kahramanmaraš na juhovýchode Turecka sa svedkovia snažili "vstrebať" rozsah tejto katastrofy.povedala 23-ročná reportérka Melisa Salmanová.Turecká záchranná agentúra AFAD v utorok uviedla, že len v Turecku je teraz 2921 mŕtvych, takže celkovo je počet obetí na životoch v oboch krajinách 4365.Vládnu obavy, že počet obetí ešte neúprosne stúpne, pričom predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) odhadujú, že mŕtvych môže byť až do 20.000.Celkovo vytiahli v Turecku z trosiek 7840 živých ľudí a zničených bolo 4748 budov, uviedol turecký viceprezident Fuat Otkay.V tureckom meste Gaziantep, ktoré je domovom nespočetného množstva utečencov pred občianskou vojnou v Sýrii, záchranári prehľadávali trosky, ale s krikom sa rozbehli preč, pretože blízka budova sa zrazu bez varovania zrútila.Prvé zemetrasenie v pondelok o 04.17 h miestneho času (02.17 h SEČ) bolo také silné, že ho cítili až v Grónsku. Pomoc sľúbili poslať desiatky krajín od Ukrajiny a Izraela až po Palestínsku samosprávu a Nový Zéland.Sýrsky veľvyslanec pri OSN Bassám Sabbágh požiadal v pondelok OSN a všetky členské štáty o pomoc pri záchranných prácach po ničivom zemetrasení, o zdravotné služby, náhradné prístrešky a potraviny. Uviedol to portál britskej televízie Sky News a tlačová agentúra AFP.Generálny tajomník OSN António Guterres ubezpečil sýrskeho veľvyslanca, že organizácia urobí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla vojnou zničenej krajine v tejtoSabbágh zdôraznil, že sýrska vláda je pripravená pomáhať a koordinovať humanitárne dodávky tak, aby sa dostali kuOtrasmi postihnutá oblasť v Sýrii je rozdelená na územie kontrolované vládou a na poslednú enklávu kontrolovanú opozíciou, ktorá je obkolesená vládnymi silami a hraničí s Tureckom.Sabbágh dostal otázku, či pomoc darovaná Sýrii dospeje ku všetkým obyvateľom, a veľvyslanec uistil, že áno.povedal veľvyslanec po stretnutí so šéfom OSN Guterresom, na ktorom mu odovzdal žiadosť sýrskej vlády o pomoc.Väzni sa po pondelkovom smrtiacom zemetrasení vzbúrili vo väznici na severozápade Sýrie, kde sú zadržiavaní prevažne členovia teroristickej organizácie Islamský štát (IS), a najmenej 20 ich ušlo. Tlačovej agentúre AFP to v utorok povedal väzenský zdroj.Vo väznici vojenskej polície v meste Rádžú neďaleko hranice s Tureckom je umiestnených okolo 2000 väzňov, z nich asi 1300 je podozrivých bojovníkov IS, uviedol zdroj.Vo väzení sa nachádzajú aj bojovníci síl vedených Kurdmi.povedal predstaviteľ tohto zariadenia, ktoré majú pod kontrolou proturecké frakcie.dodal.Zemetrasenie s magnitúdou 7,8, po ktorom nasledovali v regióne desiatky dotrasov, spôsobilo na väznici škody. Jej múry a dvere popraskali.Pri tomto ničivom zemetrasení v Sýrii, ktoré malo epicentrum v juhozápadnom Turecku, zahynulo v pondelok najmenej 1444 ľudí, oznámila sýrska vláda a záchranári.V oblastiach na severozápade Sýrie ovládaných povstalcami prišlo o život najmenej 733 ľudí a vyše 2100 utrpelo zranenia, uviedla humanitárna organizácia Biele prilby.Incident vo väzení v Rádžá nasledoval po decembrovom útoku členov IS na bezpečnostný komplex v ich bývalej faktickej sýrskej metropole Rakka a cieľom bolo oslobodiť džihádistov z tamojšej väznice. Útok bol prekazený, ale zahynulo šesť príslušníkov bezpečnostných síl vedených Kurdmi, ktorí tú oblasť kontrolujú.Konflikt v Sýrii sa začal v roku 2011 surovým potlačením pokojných protivládnych protestov a vystupňoval sa až tak, že sa doň zapojili zahraničné veľmoci a džihádisti z celého sveta. Zahynulo v ňom takmer pol milióna ľudí a o domov prišla približne polovica predvojnového obyvateľstva Sýrie, pričom mnohí našli útočisko v Turecku.Americký prezident Joe Biden sľúbil v pondelok v telefonáte tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, že Spojené štáty pošlú Tureckupomoc, akú potrebuje na spamätanie sa z ničivého zemetrasenia, ktoré malo magnitúdu 7,8. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.uviedol Biely dom v oznámení.doplnil Biely dom.Biden už pred telefonátom vyjadril na svojom oficiálnom účte na Twitterinad katastrofou, pri ktorej zahynuli v Turecku a Sýrii tisíce ľudí.dodal Biden v tvíte.uviedol Biden.Biely dom v neskoršom oznámení po telefonáte oboch prezidentov napísal, že humanitárne organizácie podporované Spojenými štátmi už pomáhajú odstraňovať aj skazu v Sýrii.Keďže Sýriu stále sužuje občianska vojna a USA nemajú žiadne diplomatické vzťahy s vládou prezidenta Bašára Asada, pomoc Sýrčanom zasiahnutým zemetrasením je zložitejšia.vyhlásil hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.Hovorca ďalej informoval, že Spojené štáty posielajú dva pátracie a záchranné tímy, každý so 79 členmi, pričom koordináciu s tureckými partnermi majú na starosti ministerstvo obrany a agentúra USAID.Kirby tiež uviedol, že americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa už skôr rozprával s tureckým kolegom Mevlütom Čavušoglom a ponúkol mu pomoc.