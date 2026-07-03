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Zemetrasenie so silou 6,2 zasiahlo východ Indonézie
Zemetrasenie s epicentrom v hĺbke 120 kilometrov udrelo približne 50 kilometrov západne od mesta Tobelo v provincii Severné Maluku.
Autor TASR
Jakarta 3. júla (TASR) - Zemetrasenie so silou 6,2 v piatok zasiahlo východnú časť Indonézie, uviedol Geologický úrad Spojených štátov (USGS). Z oblasti bezprostredne nehlásili žiadne obete ani škody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zemetrasenie s epicentrom v hĺbke 120 kilometrov udrelo približne 50 kilometrov západne od mesta Tobelo v provincii Severné Maluku.
„Sedel som a pil kávu v stánku pri ceste, keď sa zrazu moja stolička začala hojdať. Na chvíľu som spanikáril, lebo ma stále trápia spomienky na minulé zemetrasenia,“ povedal AFP jeden z obyvateľov mesta Ternate, ktoré leží približne 114 kilometrov od epicentra otrasov.
Indonézska agentúra pre meteorológiu, klimatológiu a geofyziku BMKG uviedla, že po najnovšom zemetrasení nehrozí vlna cunami.
V Indonézii, ktorú tvorí viac ako 17.000 ostrovov, sú zemetrasenia časté, pretože sa nachádza v oblasti známej ako Tichomorský ohnivý kruh. Týmto termínom sa označuje územie zvýšenej seizmickej aktivity na okrajoch Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky.
Zemetrasenie s epicentrom v hĺbke 120 kilometrov udrelo približne 50 kilometrov západne od mesta Tobelo v provincii Severné Maluku.
„Sedel som a pil kávu v stánku pri ceste, keď sa zrazu moja stolička začala hojdať. Na chvíľu som spanikáril, lebo ma stále trápia spomienky na minulé zemetrasenia,“ povedal AFP jeden z obyvateľov mesta Ternate, ktoré leží približne 114 kilometrov od epicentra otrasov.
Indonézska agentúra pre meteorológiu, klimatológiu a geofyziku BMKG uviedla, že po najnovšom zemetrasení nehrozí vlna cunami.
V Indonézii, ktorú tvorí viac ako 17.000 ostrovov, sú zemetrasenia časté, pretože sa nachádza v oblasti známej ako Tichomorský ohnivý kruh. Týmto termínom sa označuje územie zvýšenej seizmickej aktivity na okrajoch Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky.