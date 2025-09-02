Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zemetrasenie v Afganistane si vyžiadalo už viac ako 1400 mŕtvych

Na snímke miestny obyvateľ prechádza cez dom, ktorý bol zničený počas zemetrasenia v provincii Kúnar na východe Afganistanu v utorok 2. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Zemetrasenie s magnitúdou 6,0 podľa amerického geologického úradu (USGS) udrelo v nedeľu o 23.47 h miestneho času (21.17 h SELČ).

Autor TASR
Kábul 2. septembra (TASR) - Hovorca vládneho hnutia Taliban v utorok oznámil, že počet obetí nedeľného zemetrasenia, ktoré zasiahlo východný Afganistan, už narástol na viac ako 1400. Organizácia Spojených národov (OSN) varovala, že zemetrasenie môže mať dôsledky pre „státisíce“ ľudí. Európska únia (EK) oznámila, že krajine poskytne materiálnu ako aj finančnú pomoc, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Podľa afganského hovorcu zomrelo v postihnutej provincii Kúnar 1411 osôb a ďalších 3124 utrpelo zranenia.

„Domnievame sa, že počet postihnutých osôb by mohol dosiahnuť takmer státisíce ľudí,“ varoval Indrika Ratwatte, humanitárny koordinátor OSN v Afganistane. „Niet pochýb o tom, že počet obetí bude skôr exponenciálny,“ dodal.

EK v utorok oznámila, že EÚ v súvislosti so zemetrasením poskytne Afganistanu jeden milión eur a 130 ton humanitárnej pomoci vrátane stanov, oblečenia a zdravotníckych pomôcok. Núdzové finančné prostriedky „budú poskytnuté humanitárnym partnerom, ktorí už vykonávajú záchranné operácie v teréne“, uviedla Komisia.

Zemetrasenie s magnitúdou 6,0 podľa amerického geologického úradu (USGS) udrelo v nedeľu o 23.47 h miestneho času (21.17 h SELČ). Podľa agentúry Reuters ide o jedno z najhorších zemetrasení v krajine.
