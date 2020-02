Zemetrasenie v Albánsku zapríčinilo škody vo výške skoro miliardy eur

Tirana 5. februára (TASR) - Silné zemetrasenie, ktoré vlani v novembri zasiahlo Albánsko, spôsobilo tejto balkánskej krajine škody v hodnote takmer miliardy eur (985 miliónov) a spomalilo hospodársky rast krajiny. S odvolaním sa na vyjadrenie tamojších úradov o tom v stredu informovala agentúra DPA.



Albánsky minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieckych oblastí Bledi Cuci na tlačovej konferencii v Tirane povedal, že údaje vychádzajú zo správy, ktorá bola vypracovaná v súlade s normami EÚ, Svetovej banky i OSN používanými pre prírodné katastrofy vo svete.



Albánsko zasiahlo 26. novembra silné zemetrasenie s magnitúdou 6,4 a epicentrom približne 30 kilometrov severozápadne od Tirany. Najsilnejšie otrasy i materiálne škody pocítili obyvatelia miest Drač a Thumanë, ležiacich severne od Tirany, kde sa zrútilo viacero budov, pričom o život prišlo 51 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.



Cuci uviedol, že dôsledky zemetrasenia pocítilo 202.291 ľudí v dovedna 11 albánskych obciach a mestách, pričom poškodených bolo podľa prieskumu kompetentných úradov približne 50.000 budov.



Predstaviteľka pobočky Svetovej banky v Albánsku uviedla, že zemetrasenie spôsobilo škody v celkovej výške 7,5 percent hrubého domáceho produktu Albánska a spomalilo hospodársky rast, ktorý nabral klesajúcu tendenciu, akú by mal mať aj po zvyšok tohto roka a z pôvodne odhadovaných 3,5 percenta tak klesnúť na 3,2.



Šéf OSN v Albánsku, Brian Williams, vyzval Albánsko, aby zlepšilo bezpečnosť výstavby. Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomína, že albánske úrady obvinili v súvislosti s budovami zrútenými pri zemetrasení už desiatky ľudí z falšovania dokumentov a stavebných povolení.



Európska únia plánuje usporiadať 17. februára tzv. darcovskú konferenciu zameranú na pomoc Albánsku, ktoré by mohlo čoskoro začať s prístupovými rokovaniami do EÚ, pri vyrovnávaní sa s následkami zemetrasenia.