Zemetrasenie v provincii Západná Papua si vyžiadalo štyri obete

Jakarta 9. februára (TASR) - Najmenej štyria ľudia zahynuli vo štvrtok pri zemetrasení v hlavnom meste indonézskej provincie Západná Papua. TASR o to informuje podľa správy agentúry AFP.



Zemetrasenie s magnitúdou 5,1 zasiahlo mesto Jayapura okolo 13.28 h miestneho času (7.28 h SEČ). Jeho epicentrom sa nachádzalo juhozápadne od mesta a otrasy vychádzali z hĺbky asi 22 kilometrov, uvádza geologická služba USA (USGS).



"Zrútila sa kaviareň a zomreli tam štyria ľudia. Spadla do mora," uviedol šéf agentúry pre zvládanie katastrof v Jayapure Asep Khalid.



Obyvatelia metropoly uviedli, že počas otrasov sa snažili dostať do bezpečia a mnohí preto utekali zo svojich domov a obchodov na ulice.



Indonézska geologická služba uviedla, že zemetrasenie malo magnitúdu 5,2 a varovala pred možnými dotrasmi.



Zemetrasením postihnutá provincia Západná Papua je celé desaťročia zmietaná bojmi, počas ktorých sa miestni povstalci snažia nadobudnúť nezávislosť od Indonézie.



V Indonézii sa zemetrasenia vyskytujú často, pretože leží na tichomorskom tzv. Ohnivom kruhu, kde sa stretávajú viaceré tektonické platne.