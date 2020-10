Zemetrasenie v Turecku a Grécku si vyžiadalo najmenej 37 mŕtvych

Istanbul 31. októbra (TASR) - Viac ako 100 ľudí sa už podarilo vyslobodiť z trosiek budov, ktoré sa zrútili v západotureckom meste Izmir pri piatkovom zemetrasení s magnitúdou 6,6. Otrasy, ktoré zasiahli aj neďaleký grécky ostrov Samos, si vyžiadali už najmenej 37 obetí na životoch a vyše 800 zranených, informovala agentúra AP.



Do záchranných a pátracích operácií v Izmire sa zapojilo viac ako 5500 záchranárov, 20 cvičených psov a 750 záchranných vozidiel. O život v Izmire prišlo najmenej 35 ľudí a predpokladá sa, že viacero ďalších ľudí, sa stále nachádza pod troskami ôsmich zrútených budov.



V priebehu soboty sa podarilo zachrániť napríklad 62-ročného muža, ktorý bol zavalený približne 26 hodín. Asi tri hodiny predtým bola z trosiek vyslobodená matka s troma deťmi vo veku 3,7 a 10 rokov.



Pre ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, postavili miestne úrady približne 750 stanov a mobilné kuchyne, ktoré pripravujú jedlo pre viac ako 50.000 obyvateľov.



V oblasti Izmiru a troch okolitých provinciách, utrpelo zranenia najmenej 885 ľudí; 8 z nich leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti a traja sú v kritickom stave.



Na gréckom ostrove Samos prišli o život dvaja tínedžeri, na ktorých sa počas otrasov zrútil múr. Zranenia tam utrpelo najmenej 19 ľudí, z ktorých dvoch museli letecky previezť do nemocnice do Atén. Siedmi zranení sú hospitalizovaní priamo na Samose.



Po hlavnom zemetrasení nasledovalo 521 dotrasov, pričom najväčší dotras s magnitúdou 5.0 zaznamenali v sobotu ráno v pobrežnej oblasti Seferihisar, kde malá vlna cunami vyvolaná zemetrasením zaplavila priľahlé ulice.



Školy v Izmire budú v rámci bezpečnostných opatrení na týždeň zatvorené. Turecký úrad pre mimoriadne situácie (AFAD) uviedol, že hypocentrum zemetrasenia sa nachádzalo v Egejskom mori v hĺbke 16,5 kilometra a jeho magnitúda bol 6,6. Grécke médiá uviedli, že ostrov Samos zasiahla malá prívalová vlna cunami a bolo tam poškodených viacero budov.