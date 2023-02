Zemetrasenie v Turecku vyvolalo obavy zo stavby atómovej elektrárne

Ankara 16. februára (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré minulý týždeň zasiahlo Turecko a Sýriu, vyvolalo pochybnosti o prebiehajúcej výstavbe novej atómovej elektrárne. Ide o vôbec prvú atómovú elektráreň na území Turecka a bude sa nachádzať na pobreží Stredozemného mora. Vo štvrtok to napísala agentúry AP, informuje TASR.



Areál plánovanej elektrárne, ktorá sa stavia v lokalite Akkuyu, provincia Mersin, približne 210–245 kilometrov od epicentier nedávneho zemetrasenia, je naprojektovaný tak, aby vydržal aj otrasy s magnitúdou 9. Hoci samotné zemetrasenie a následné dotrasy elektráreň nijako nezasiahli, existujú isté pochybnosti o tom, či je správne postaviť takéto zariadenie na jednej z hlavných tektonických línií.



Ruská štátna spoločnosť Rosatom, ktorá projekt novej elektrárne zastrešuje, vyhlásila, že zariadenie by malo vydržať "aj extrémne vonkajšie vplyvy". Nové atómové elektrárne sú totiž štandardne projektované tak, aby vydržali otrasy s väčšou silou než všetky predchádzajúce zemetrasenia v danej lokalite.



Pravdepodobnosť, že by Akkuyu zasiahlo zemetrasenie v magnitúdou 9, je podľa Rosatomu raz za 10.000 rokov.



Anonymný zdroj z tureckého ministerstva energetiky reportérom AFP povedal, že zatiaľ sa prehodnocovanie výstavby tejto elektrárne neplánuje.