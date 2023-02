Zemetrasenie v Turecku zastavilo aj výrobu ocele

Ankara 13. februára (TASR) - Veľké oceliarne v južnom Turecku zostanú po ničivom a masívnom zemetrasení niekoľko týždňov zatvorené. Tieto továrne blízko epicentra otrasov sa pritom podieľajú približne tretinou na produkcii ocele v krajine. Uviedol to Veysel Yayan, generálny tajomník Združenia tureckých výrobcov ocele. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Hoci továrne v oblasti neutrpeli žiadne vážne škody, mnohí zamestnanci alebo ich rodinní príslušníci zomreli, zatiaľ čo tí, ktorí prežili, sa snažia existovať v provizórnych podmienkach, povedal.



"Všetky oceliarne v oblasti sú zatvorené," priblížil v pondelok telefonicky a dodal, že môžu zostať zatvorené minimálne do konca tohto mesiaca alebo možno do polovice marca.



Turecko patrí medzi 10 popredných svetových výrobcov a vývozcov ocele. A hoci vplyv najsmrteľnejších otrasov, ktoré krajinu zasiahli za takmer storočie, na aktivity v regióne ešte nie je úplne jasný, agentúra Bloomberg Economics odhadla, že riešenie následkov si môže vyžiadať verejné výdavky na úrovni 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Skupina podnikov vyčíslila ekonomické náklady na zemetrasenie vrátane škôd na budovách a strát príjmov na viac ako 84 miliárd USD (78,61 miliardy eur). Pokles pracovnej sily bude stáť ďalších 2,9 miliardy USD, uviedla konfederácia tureckých podnikov a podnikateľov v správe z 10. februára.



Oceliarne tak čelia ďalším problémom po tom, ako museli vyslať stroje a zariadenia na pomoc pri záchranných prácach. "Žeriavy a niektoré ďalšie kľúčové zariadenia budú potrebovať kalibráciu po skončení prác," povedal Yayan.



Oceliari v iných regiónoch Turecka budú zase musieť podľa Yayana uprednostniť domáci dopyt pred exportom. Ich výrobná kapacita na úrovni 55 miliónov ton ročne je viac než dostatočná na pokrytie miestneho dopytu, dodal.



(1 EUR = 1,0686 USD)